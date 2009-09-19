Платини: Евро-2012 будет и в Украине, и в Польше

Президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ не сомневается, что Евро-2012 состоится, как раньше и планировалось, в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил итальянской La Gazzetta dello Sport.

«Нет никаких альтернативных планов», - подчеркнул он.

М.ПЛАТИНИ отметил, что единственным вопросам на сегодня остается то, сколько городов Украины смогут исправить недостатки в подготовке до декабря этого года, чтобы принимать матчи Чемпионата.

«Остается выяснить, представит ли Украина два или четыре города», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года UEFA утвердила городами-организаторами Евро-2012 четыре польских города и Киев.

Еще 3 украинских города для окончательного их утверждения организаторами получили время до декабря этого года исправить недостатки в подготовке.

Киев также должен исправить отдельные недостатки, чтобы в нем состоялся, как ранее и планировалось, финальный матч Чемпионата.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организовать финальную часть Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. весной 2007 года.

Матчи в Польше должны состояться в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани.

В Украине - в Киеве, Львове, Донецке и Харькове.