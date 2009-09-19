Королева Великобритании лоббирует выделение 44 млн. ф.ст.

Королева Великобритании Елизавета II лоббирует идею выделения дополнительных 44 млн. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на ремонт и поддержание королевских дворцов и резиденций, пишет в субботу британская газета Daily Telegraph со ссылкой на полученные министерством финансов страны соответствующие письменные послания, сообщает k2kapital..

В настоящее время британская монархия ежегодно получает из казны на эти нужды 15 млн. фунтов стерлингов, однако, как следует из полученной газетой информации, ей необходима "прибавка" в размере 4 млн. фунтов стерлингов в год в течение предстоящего десятилетия. В срочном ремонте, как следует из направленных в казначейство посланий, в частности, нуждаются Сентджеймский дворец, где расположены офисы принцев Уильяма и Гарри; крыша Букингемского дворца, официальной лондонской резиденции королевы, и Винзорский замок.

Бюджет шести королевских дворцов будет пересматриваться министерством культуры, средств массовой информации и спорта весной будущего года. Представленные Букингемским дворцом документы, как сообщила газета, призваны обосновать необходимость заключения "более подходящего делового соглашения", предусматривающего выделение дополнительных средств.

"Мы говорим, что эти работы являются важными, и их необходимо провести, а у нас нет средств",- заявил представитель дворца. Британские парламентарии уже дали понять, что если такая дополнительная финансовая помощь монаршему дому будет оказана, население страны в праве будет ожидать в ответ предоставления более широкого общественного доступа в королевские замки.