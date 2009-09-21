АНОНС на 21 сентября 2009 г.

21-23 сентября Президент Украины Виктор Ющенко с рабочим визитом побывает в Нью-Йорке (США). Программа визита включает как участие в мероприятиях в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведение ряда двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и организаций, так и встречи с представителями американских деловых кругов, политиками, представителями украинской и еврейской общин.

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Состоится встреча Председателя Верховной Рады В.Литвина с Секретарем городского партийного комитета г. Шанхай Юй Чженшеном.

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Пресс-конференция на тему: "Ситуация, сложившаяся на единственном в Украине золотодобывающем предприятии и захват золотоместорождения" при участии арбитражного управляющего, распорядителя имущества ООО "Закарпатполиметаллы" Владимира Гуртового.

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Пресс-конференция на тему: "Вывод временной администрации из банка "Киев" и перспективы развития банка", в которой примут участие председатель правления банка "Киев" Юрий Маслов и директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Теймур Багиров.

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Круглый стол на тему: «Повышение налогового давления из-за увеличения ставок акцизного сбора на потребительские товары в условиях снижения покупательской способности населения».

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Пресс-конференция на тему: "Государственное регулирование рынка нефтепродуктов: опыт и перспектива". Участники: Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" и др. .

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