ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 сентября

Украинские СМИ

Дело помещает статью «Президентским выборам назначили цену», где рассказывает, что центризбирком уменьшил расходы на подготовку и проведение выборов до 1,27 млрд грн. Таким образом, избрание нового президента обойдется каждому украинцу в 36 гривен.

http://delo.ua/vlast/vybory/prezidentskim-vyboram-naznachili-cenu-130437/

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Дело публикует материал «Выборы и печатный станок под угрозой».

Темы недели – «Ющенко срывает выборы», «Тимошенко рвется к печатному станку», «Без МВФ Украина умрет». Лавринович, Литвин, Тимошенко уже знают сценарии, по которым будет проходить саботаж и срыв выборов. В Партии регионов и у Ющенко располагают неподтвержденными данными о том, что правительству хочется напечатать еще гривен. Остальные считают дни, которые остались стране без денег МВФ.

http://delo.ua/mneniya/blogi/vybory-i-pechatnyj-pod-ugrozoj-130422/

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«Коммерсантъ-Украина» помещает статью «Конкурс переносится в суды». Вслед за президентом отменить продажу Одесского припортового завода (ОПЗ) — крупнейшего объекта, выставленного на приватизацию в этом году,— потребовали потенциальные инвесторы. Как сообщили в пятницу представители черкасского "Азота", по иску предприятия суд приостановил проведение конкурса в связи с нарушением его процедуры. Между тем в Кабмине не оставляют надежды продать ОПЗ: по данным Ъ, "дочка" российского СИБУРа уже перечислила Фонду госимущества (ФГИ) ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1241331

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«Коммерсантъ-Украина» публикует материал «"Мотор Сич" засобиралась в Россию». Отечественные производители энергомашиностроения открывают в России сборочное производство. Строительство нового завода, такого как «Мотор Сич» или НПО им. Фрунзе, обойдется от $900 млн до $1,2 млрд. В пятницу "Мотор Сич" подписала с правительством Саратовской области соглашение о создании совместного предприятия по выпуску продукции энергетического машиностроения. Аналогичные планы есть и у группы "Энергетический стандарт". Эксперты прогнозируют, что машиностроители перенесут в Россию часть производства – сборку агрегатов, изготовленных в Украине.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1241354

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«Коммерсантъ-Украина» помещает статью «Экономике указали пределы роста». Украина выйдет на докризисный уровень ВВП в 2012 году. Министерство экономики рассчитало, что за следующие три года Украина сможет компенсировать ожидающийся по итогам 2009 года спад ВВП на уровне 10-12%. Экономисты отмечают, что быстрое восстановление возможно лишь в случае резкого подъема мировых цен на сталь или проведения налоговой реформы. Однако сейчас эксперты этого не ожидают.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1241360

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“Экономические известия” публикуют материал “грарии просят дешевых денег”. Отраслевые аграрные организации потребовали у правительства обеспечить банковские кредиты для сектора под маловероятные 10% годовых, пригрозив акциями протеста под НБУ. Побудительным мотивом к активности стало ухудшение финансового положения агропредприятий, которое совпало с рассмотрением госбюджета на следующий год.

http://eizvestia.com/markets/full/4182151

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“Газета по-киевски” рассказывает о том, что “Две маршрутки «сбросили» по 50 копеек”. В «Киевпасстрансе» заявляют, что это – пока только эксперимент, чтобы увеличить пассажиропоток.

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/21/100623.html

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Российские СМИ “Ведомости” публикуют статью “«Газпром» партнеров не обидит”. «Газпром» и BASF готовы поделиться с немецкой E. On лишь четвертью доходов от разработки Южно-Русского месторождения.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/17/214119

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“Ведомости” в статье “В России нашлись банки без просрочек” рассказывает, что три российских банка с заметными портфелями корпоративных кредитов имеют по ним нулевую просрочку. Все три - «дочки» иностранных финансовых групп.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/21/214314

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“Известия” публикуют “Выше знамя роста!” В России произошло настоящее маленькое чудо - начался подъем производства, а инфляция стремится к нулю.

http://www.izvestia.ru/economic/article3133180/

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УНИАН