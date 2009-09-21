ГЛАВНОЕ на 21 сентября (день)

Хроника дня

* * *

Экономика

В Украине спад промпроизводства составил 23,3% август2009/август2008

В Украине спад промышленного производства в августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, составил 23,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-августе 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 29,6%.

В августе против июля т.г. зафиксирован спад на уровне 0,9%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в августе т.г. против августа 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 12,5% (в августе к июлю т.г. – спад 0,4%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 14,6% (к июлю – рост 3,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 10,9% (к июлю – спад 3,5%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в августе т.г., по сравнению с августом-2008, составило 26,9% (по сравнению с июлем 2009 г. – спад 0,9%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 10,1% (к июлю – спад 4,6%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 21,9% (к июлю – спад 10,1%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 22,3% (к июлю – спад 8,9%), в производстве кожи, изделий из нее – 19,8% (к июлю – спад 15,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в августе т.г. против августа-2008 составил 22,3% (к июлю т.г. – рост 6,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 19,1% (к июлю – рост 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 10,4% (к июлю – рост 9,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 22,1% (к июлю – рост 3,1%), в том числе в химическом производстве – 22% (к июлю – рост 5,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 19,7% (к июлю – спад 1,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 34,2% (к июлю – рост 1,4%).

В Госкомстате сообщили, что в августе т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с августом 2008 года, снижение производства составило 21,1% (к июлю т.г. – спад 0,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 51,2% (к июлю – спад 3,1%), в частности, в производстве машин и оборудования – 41,4% (к июлю – спад 7,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 37,6% (к июлю – спад 2,8%), в производстве транспортного оборудования – 61,9% (к июлю – рост 1,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 18,6% (к июлю – спад 1,9%).

ТЭК

Украина увеличила добычу газа на 1,8%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-авугсте 2009 года увеличили добычу природного газа на 1,8%, или на 257,5 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 14 млрд. 208,9 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В том числе, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июле увеличили объем добычи газа на 1,6%, или на 208,1 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 12 млрд. 990,4 млн. куб. м.

В 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, - до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч., предприятия НАК “Нафтогаз Украины” сократили объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

"Нафтогаз" увеличил платежи в бюджеты на 44,3%

Предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины» в январе-августе увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 44,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 21 млрд. 439,2 млн. грн., сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-августе увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 35,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 25 млрд. 955,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 25 млрд. 166,4 млн. грн.

В 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, - до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,52 грн./долл., продают – по 8,61 грн./долл., курс немного повысился по сравнению с 20 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,57 грн./долл., по продаже – в пределах 8,555-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6%, по сравнению с 20 сентября, и составляет 12,45 грн./евро, продажи – почти не изменился и составил 12,69 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,56-12,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 20 сентября, понизился на 1% и составил сегодня 0,2672 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% – 0,2820 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,51 грн./долл., что на 0,6% дешевле, чем вчера, продажи – 8,60 грн./долл., курс продажи почти не изменился.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,54 грн./долл., по продаже – в пределах 8,555-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,1% со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,46 грн./евро, продажи – на 0,2% - до 12,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,525 грн./евро, по продаже – в пределах 12,56-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 20 сентября, понизился на 1,7% и составляет в среднем 0,2654 грн./рубль, продажи – повысился на 0,9%, до 0,2824 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2785 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 21 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0065, к евро – 11,773558, к российскому рублю – 0,26359.