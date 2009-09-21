Ехануров представил нового руководителя Киевской ОГА

По поручению главы государства и в соответствии с указом от 14 сентября 2009 года первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ представил коллективу Киевской областной государственной администрации нового председателя ОГА Виктора ВАКАРАША.

Как сообщили УНИАН в Главной служба информационной политики Секретариата Президента Украины, на церемонии представления Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что для сегодняшней региональной власти чрезвычайно важны две составляющие – реальная забота о жителях «своего» региона и решение их неотложных проблем, а также выполнение нынешнего и планирование следующего бюджета – особенно учитывая сложности нынешнего бюджетного процесса.

Первый заместитель главы Секретариата пожелал В.ВАКАРАШУ и коллективу Киевской ОГА успехов в их деятельности, «государственной мудрости» и совместной командной работы.

Ю.ЕХАНУРОВ также подчеркнул: Президент будет настойчивым в определении лиц, ответственных на местах за эффективную региональную политику: речь идет собственно о председателях ОГА и райгосадминистраций, поскольку в течение текущего года, к сожалению, складывается ситуация «руководства пустых кресел» – что недопустимо в условиях экономического кризиса предвыборной занятости политиков. (В 2009 году долгое время оставались вакантными до 70-ти должностей руководителей областей и районов - СП).

Президент, ответственно относясь к ситуации в стране, с целью недопущения дестабилизации социально-экономического развития соответствующих территорий, нарушения прав и свобод человека - и имея в соответствии с Конституцией право назначать председателей местных госадминистраций – издал Указы №№757, 758 и ряд распоряжений о назначении ряда местных руководителей.

С целью побуждения Кабинета Министров к выполнению возложенных на него Конституцией и действующими законами полномочий по внесению на рассмотрение главе государства представлений о назначении председателей местных государственных администраций Президент еще 3 июля 2009 года издал распоряжения, которым поручил Председателю Совета министров Крыма, председателям ОГА в трехдневный срок внести на рассмотрение правительства предложения по кандидатурам на вакантные должности райгосадминистраций.

Одновременно Президент обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием к правительству безотлагательно рассмотреть внесенные предложения председателей ОГА по поводу кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций и в двухнедельный срок (принимая во внимание такие предложения) внести представления о назначении председателей районных государственных администраций на должности, которые оставались вакантными, - как это установлено Конституцией и законами Украины.

Изданные 3 июля Распоряжения Президента выполнили все председатели ОГА и Совет министров АРК. Следовательно, Кабмину были представлены все необходимы документы для внесения Правительством представления к Главе государства относительно назначения председателей РГА.

В связи с тем, что большинство кандидатур, внесенных председателями ОГА не были поданы Правительством Президенту для их назначения на должности, 27 июля глава государства во второй раз обратился к премьер-министру с требованием обеспечить неуклонное выполнение Конституции и законов относительно безотлагательного рассмотрения Кабинетом министров предложений руководителей облгосадминистраций по поводу кандидатур на должности председателей РГА и внесения соответствующих представлений об их назначении.

Несмотря на изданные Президентом распоряжения и неоднократные обращения к Правительству, по состоянию на 18 сентября правительство упрямо не выполняет требования Конституции и законов. На настоящее время в Украине остается вакантной 61 должность глав районных госадминистраций.

Позиция главы государства в этом вопросе заключается в том, что полномочия Президента по назначению глав госадминистраций определены Конституцией. Президент Украины обязан осуществлять свои конституционные полномочия даже в условиях невыполнения другими органами государственной власти и должностными лицами возложенных на них Конституцией и законами обязанностей.

Принимая во внимание сложную социально-экономическую ситуацию в государстве и с целью обеспечения развития регионов Украины, управляемости ситуации в стране и, несмотря на игнорирование правительством требований Конституции и законов относительно внесения Президенту представлений о назначении председателей РГА, Президент в таких условиях считает возможной реализацию своих исключительных конституционных полномочий в вопросе назначения руководителей государственных администраций.