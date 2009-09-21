Васюник надеется, что УЕФА примет решение по четырем городам

Первый вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК надеется, что 10 декабря УЕФА вынесет положительное решение по четырем украинским городам, которые будут принимать игры чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке во время презентации проекта строительства нового аэровокзального комплекса в городе.

По словам И.ВАСЮНИКА, «10 декабря 2009 года УЕФА на основе объективного и не предвзятого анализа примет решение о том, что 4 украинских города вместе с 4 польскими городами будут принимать Евро-2012». После этого будут решены вопросы о проведении в Донецке четвертьфинальных и полуфинальных игр.

«Только после того, как мы пройдем этот этап, мы, государство Украина вместе с Федерацией футбола и руководством Донецка, можем вернуться к теме - возможно ли в Донецке провести четвертьфинальные, а также полуфинальные матчи», - объяснил И.ВАСЮНИК.

Он отметил, что главным вопросом останется – «своевременная и в полной мере реализация подготовки отельного хозяйства Донецка и других городов области к приему гостей УЕФА».