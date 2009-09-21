Курс НБУ на 22.09.09

Официальный курс НБУ на 22.09.09100 USD США – 800.6800 (21 сентября – 800.6500) 100 EUR – 1173.6367 (21 сентября – 1177.3558) 10 RUR – 2.6363 (21 сентября – 2.6359) Учетные курсы банковских металлов на 22.09.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-80007.95 (21 сентября-81185.91) 961 XAG 10 Серебро-1335.53 (21 сентября-1369.91) 962XPT10Платина-105129.28(21 сентября-106166.19) 964XPD10 Палладий-23860.26(21 сентября-24019.50)

Официальный курс НБУ на 22.09.09 100 USD США – 800.6800 (21 сентября – 800.6500) 100 EUR – 1173.6367 (21 сентября – 1177.3558) 10 RUR – 2.6363 (21 сентября – 2.6359) Учетные курсы банковских металлов на 22.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-80007.95 (21 сентября-81185.91) 961 XAG 10 Серебро-1335.53 (21 сентября-1369.91) 962XPT10Платина-105129.28(21 сентября-106166.19) 964XPD10 Палладий-23860.26(21 сентября-24019.50)

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