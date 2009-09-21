ГЛАВНОЕ на 21 сентября (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины в своем письме от 15 сентября 2009 года N 54-012/1647 разъяснил, что после 4 октября т.г. в Украине не должно быть банков в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

Напомним, согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банки, созданные в форме ЗАО или ООО, обязаны до 4 октября 2009 г реорганизоваться в ОАО или кооперативные банки.

Кроме того, с 29 апреля т.г. вступил в силу Закон Украины «Об акционерных обществах», который предусматривает существование в Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. В документе предусмотрено, что до 29 апреля 2011 года все акционерные общества (в том числе, банки) должны привести уставы в соответствие с нормами данного закона, то есть провести реорганизацию в частные или публичные акционерные общества.

В своем письме Нацбанк, ссылаясь на соответствующий циркуляр Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, объяснил, что те банки, общими собраниями которых еще до 29 апреля 2009 года принято решение о реорганизации в ОАО, обязаны получить этот статус до 4 октября 2009 года и статус публичных акционерных обществ до 29 апреля 2011 года. Если акционеры приняли решение реорганизовать банк из ЗАО или ООО сразу в публичное акционерное общество, то они обязаны завершить этот процесс до 4 октября 2010 года.

При этом НБУ в письме не указывает санкции, которые будет применять к банкам, не выполнившим эти нормы законодательства в срок.

НБУ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк».

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, мораторий продлен постановлением НБУ №551 от 15 сентября т.г. и будет действовать до 16 октября 2009 года.

В сообщении отмечается, что мораторий не коснется банковских депозитов, а также обязательств по переводу денег в рамках лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с Национальным банком.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на сегодняшнем заседании не смог рассмотреть проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» по причине отсутствия кворума.

«Кворума не было. Для кворума необходимо участие в заседании комитета не менее 17 депутатов, было только 12», - сообщили УНИАН в комитете.

Народный депутат, первый заместитель председателя Бюджетного комитета Владимир МАКЕЕНКО сказал: «По предложению от коалиции рассмотрение законопроекта в Комитете перенесено на завтрашнее утро». По его словам, не исключено, что уже завтра на вечернем заседании парламента состоится рассмотрение проекта бюджета.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5430/8,5850, к 12:00 цены упали – 8,5110/8,5340. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 8,4925/8,5055 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2807/25, к 12:00 цены снизились - 0,2797/0,2809. К закрытию цены установились на уровне 0,2792/0,2802. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3755 (+0,1450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4640/1,4715. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5175/12,5660, к 12:00 цены ушли вниз 12,4740/12,5065. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 12,4440/12,4720.

Новости ТЭК

Цена импортного газа для Украины в первом квартале 2010 года составит около 300 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз высказал журналистам представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Цена импортного газа в первом квартале 2010 года составит около 300 долларов, по моим расчетам», - сказал он.

При этом он отметил, что по различным расчетам, предоставляемым НАК «Нафтогаз Украины», цена импортного топливного ресурса в первом квартале составит от 250 до 296 долларов за 1 тыс. куб. м.

Б.СОКОЛОВСКИЙ назвал слишком оптимистичным прогноз относительно среднегодовой стоимости газа для Украины в 2010 году на уровне 265 долл. за тыс. кубометров (заложена как базовая в проект Госбюджета-2010 - УНИАН), поскольку реальная среднегодовая цена будет зависеть как фактических объемов импорта, так и от котировок нефти на мировых рынках, имеющих тенденцию к увеличению.

Кабинет Министров Украины уполномочил Министерство финансов предоставить абсолютную и безоговорочную гарантию в рамках, предусмотренных бюджетом 2009 года, по реструктуризации внешних долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, Министерство юстиции предоставило разъяснение, что данная гарантия может распространяться на основную сумму долга и на проценты, которые будут выплачиваться кредиторам по кредитным обязательствам.

В Минфине отметили, что такую гарантию министерство сможет предоставить сразу по достижению договоренностей «Нафтогаза» с кредиторами относительно условий реструктуризации.

Министерство финансов считает, что с целью оптимального урегулирования внешних обязательств Украины срок погашения реструктуризированной задолженности, на которую распространяется гарантия, должен составлять около 5 лет.

«Министерство поддерживает «Нафтогаз» в вопросе необходимости продления срока выплат по евробондам и в достижении договоренностей по двусторонним долговым обязательствам. Мы одобряем желание достичь решения, приемлемого и справедливого для всех сторон, и считаем, что, имея суверенные гарантии, «Нафтогаз» достигнет этой цели», – сказал исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он добавил, что ответственность за переговоры и за объявление условий реструктуризации несет «Нафтогаз», поскольку долговые обязательства, которые реструктуризируются, принадлежат «Нафтогазу», а не государству Украина.

В ближайшее время «Нафтогаз» должен объявить условия реструктуризации, которые будут приемлемыми как для компании, так и для ее кредиторов.

Социальная политика

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения помощи семьям с детьми до трех лет.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №971 от 9 сентября 2009 г., размещенном на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, лицам, которые имеют детей до трех лет и продолжают учиться с отрывом от производства, осуществляют предпринимательскую деятельность, помощь по уходу за ребенком до достижения ими трехлетнего возраста выплачивается в полном объеме.

Также не прекращается выплата помощи лицам, которые работают в режиме неполного рабочего времени, дома или осуществляют предпринимательскую деятельность.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра труда и социальной политики Украины Елены ГАРЯЧЕЙ, в целом на финансирование детских выплат и помощи семьям с детьми в этом году будет использовано 12,9 млрд. грн., что на 23% больше, чем в прошлом году. В частности, в мае размер помощи по уходу за ребенком до трех лет составлял от 130 до 501 грн.

Кроме того, она подчеркнула, что в этом году размер помощи по уходу за ребенком до трех лет увеличен с 50% до 75% прожиточного минимума, а на следующий год правительство планирует увеличить эту помощь до 100% прожиточного минимума.

«Если по результатам выполнения бюджета за первое полугодие будем видеть, что наши поступления позволяют ускорить выполнение этого решения, то мы можем перенести срок с 2010 на 2009 год», – отметила Е.ГАРЯЧАЯ.

В Украине на одно рабочее мест претендует 8 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года количество безработных украинцев, которые стояли на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 37% – до 584,4 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 сентября т.г. потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 72,8 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).

Транспорт

Аукционная комиссия по привлечению инвесторов для реализации инвестиционного проекта в государственном предприятии «Международный аэропорт «Львов» приняла решение изменить сроки проведения аукциона по определению инвестора, передвинув их почти на месяц вперед.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такое решение было принято с целью предоставить компаниям, которые выразили желание принять участие в аукционе, достаточно времени для соответствующего оформления всех документов, которые являются необходимыми для участия.

В частности, конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – 8 октября 2009 года, конечный срок принятия предложений участников – 27 октября 2009 года, проведение аукциона состоится 4 ноября 2009 года.

Строительство

Милиция обвиняет власти Крыма в пособничестве массовой скупке россиянами земли на ЮБК.

В частности, заместитель министра внутренних дел – начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ просит мэра Сочи Анатолия ПАХОМОВА предоставить информацию, сколько граждан Украины получили в 2006-2009 годах земельные участки в курортном городе России. В обращении к А.ПАХОМОВУ, которое распространила пресс-служба милиции автономии, Г.МОСКАЛЬ уточняет, что его интересует количество украинских граждан и размер выделенных им участков «на территории Сочинского горсовета».

Со своей стороны крымская милиция утверждает, что крымская власть, «обделяя сограждан, дает возможность и способствует некоторым гражданам Российской Федерации беспрепятственно скупать земли на ЮБК».

Милиция в качестве примера сообщает, что за жителем Самарской области РФ К. числится 35 земельных участков на Южном берегу Крыма. Крымский Главк приводит список участков с указанием сумм, уплаченных по договору купли-продажи.

«ГУ МВД Украины в АР Крым и в дальнейшем будет обнародовать кому, кем и в каком количестве земля на ЮБК передается, всем, за исключением крымчан», - заявили в пресс-службе.

(УНИАН)