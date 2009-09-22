ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Лакшми Миттал узнал, почем в Запорожье ферросплавы», в котором пишет - Группа «Приват» одержала очередную победу в судебной войне против меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог». Вчера Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил очередной иск Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) к «АрселорМиттал Кривой Рог». Запорожское предпритие отсудило у миллиардера Лакшми Миттала 134 млн. грн. Представители «АрселорМиттал Кривой Рог» уверили издание, что собираются опротестовать решение суда…

http://delo.ua/biznes/kompanii/lakshmi-mittal-uznal-pochem-v-zaporozhe-130552/

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Также «Дело» в материале «Проблемным банкам дали срок до октября» пишет – пять из четырнадцати банков с временной администрацией в ближайшее время могут быть ликвидированы. Чтобы дисциплинировать новых инвесторов проблемных банков, НБУ поставил условие: либо до начала октября они заводят обещанные средства, либо регулятор начнет процедуру ликвидации этих банков - «Арма», «Днистер», БРР, «БИГ Энергия» и Трансбанк...

http://delo.ua/dengi/banki/problemnym-bankam-dali-srok-do-oktjabrja-130429/

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«Дело» в публикации «Бразильские сталевары обошли Украину» пишет - в августе Украина опустилась с 8-го на 9-е место по объемам производства в рейтинге стран-производителей стали…

http://delo.ua/biznes/kompanii/brazilskie-stalevary-oboshli-ukrainu-130553/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Туркменское сальто» пишет – планы по возобновлению поставок туркменского газа в Украину вновь может перечеркнуть Россия. Вчера президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что Ашхабад готов начать переговоры с "Газпромом" о возобновлении закупок. Эксперты уверены, что Москва согласна покупать туркменский газ даже на невыгодных условиях, лишь бы не допустить подключения Ашхабада к проекту Nabucco…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1241820

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Рынок уцененных предприятий» пишет – обвал промышленного производства, девальвация гривни и высокие политические риски привели к почти трехкратному сокращению притока прямых иностранных инвестиций в Украину – до 2,4 млрд долл. Больше всего пострадали торговля и строительство, а на лидирующие позиции начала подниматься пищевая отрасль. Именно предприятия этого сегмента благодаря своей ориентации на внутренний рынок могут рассчитывать на приток инвестиций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1241790

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Энергорынок» подключили к кредитам» пишет - монополист на рынке экспортных поставок украинской электроэнергии – "Укринтерэнерго" – занял средства у оператора внутренних поставок "Энергорынок". Компания получила беспроцентный кредит в 5,4 млн. грн. на реконструкцию Калушской ТЭЦ. Это решение может иметь последствия для всего рынка, считают эксперты: долг "Укринтерэнерго" может стать основанием не исключать оператора из схемы экспортных поставок электроэнергии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1241792

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Издание «Экономические известия» в публикации «Чиновники готовят топливный кризис» пишет – Министерство экономики в рамках ужесточения госконтроля розничного рынка нефтепродуктов в течение последних трех месяцев предложило несколько новых расчетных подходов к оценке стоимости топлива на автозаправках. Инициативы ведомства пока не нашли оформления в виде проекта постановления, но если они встретят поддержку Кабмина, участники рынка опасаются повторения кризисной ситуации 2005 года…

http://eizvestia.com/markets/full/4182202

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"Экономические известия" в публикации «Бюджет застрял на кодексе» пишут - в Секретариате Президента считают, что БЮТ и ПР могут совместно проголосовать за закон о госбюджете-2010. «Бюджет выгоден тем двум фракциям, которые давно сотрудничают и демонстрируют в таких вопросах общую позицию», - заявила глава СП Вера Ульянченко…

http://eizvestia.com/state/full/4182193

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«Газета по-киевски» в материале «Чтобы судиться с Томенко, надо три мешка денег» пишет – издание проведало в Фастове Руслана Лукашевича, попавшего под машину сына вице-спикера…

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/22/084635.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Финансовый конец света отложен пишет – нобелевский лауреат в области экономики за 2008 год американец Пол Кругман заявил, что всемирный кризис закончился. «Конец света, кажется, откладывается, - заявил Кругман. - Но восстановление мировой экономки будет медленным и болезненным. Это займет минимум два года, а то и более»…

http://www.segodnya.ua/news/14080132.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Конец банковской тайне» пишет – Президент РФ Дмитрий Медведев допустил, что Россия может обратиться к Швейцарии с просьбой раскрыть банковскую тайну россиян. Президент Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц почти согласился: в его стране уважают банковскую тайну, но надо отличать защиту инвестиций от защиты информации, связанной с противоправными действиями. Таким образом, в ноябре сведения о счетах россиян в швейцарских банках могут стать доступны российским налоговикам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/22/214455

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Издание «Известия» в публикации «Расследование "Известий": Фирма-катастрофа» пишет - руководители Саяно-Шушенской ГЭС выиграли тендер на ее ремонт, залатали агрегаты как умели и сами себе заплатили…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3133269/

(УНИАН)