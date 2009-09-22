АНОНС на 22 сентября 2009 г.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетит Винницкую область.

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Состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством регионального развития и строительства Украины, строительными организациями и их объединениями, предприятиями-производителями строительных материалов и изделий строительного назначения и их объединениями, Центральным комитетом профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины..

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Под председательством министра МинЖКХ Украины Алексея Кучеренко состоится встреча с представителями центральных органов исполнительной власти, Ассоциации городов Украины, международных финансовых организаций по поводу обсуждения перспектив финансирования отрасли ЖКХ в 2010 и на дальнейшие годы. Будут подписаны субкредитные соглашения о предоставлении займов Международного банка реконструкции и развития водоканалам городов Чернигова и Коломыя в рамках «открытого» компонента проекта «Развитие городской инфраструктуры» и др.

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Состоится подписание Меморандума о сотрудничестве в совершенствовании законодательной базы в сфере развития финансового рынка между Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и объединениями участников финансовых и фондовых рынков при участии Н.Азарова.

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Пресс-конференция на тему: «Приватизация Одесского припортового завода: «за и против». Участники: президент Центра экономического развития Александр Пасхавер; директор Института приватизации Александр Рябченко.

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества услуг по изготовлению мебели на заказ..

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Пресс-конференция на тему: "Бюджет-2010 выведет страну из кризиса?". Участники: Ксения Ляпина, зам.председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ВРУ и др..

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Состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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