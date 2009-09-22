Китай снова "закрыл" Тибет для туристов

Власти Китая запретили иностранным туристам посещать Тибет, сообщает 22 сентября Associated Press. В Министерстве туризма страны отметили, что уже находящихся в Тибете туристов высылать из горной провинции не будут.

Запрет был введен в целях обеспечения безопасности в преддверии празднования 60-летия правления коммунистов в Китае, которое состоится 1 октября. Также в Китае была запрещена продажа ножей во многих магазинах страны.

Ранее Китай неоднократно запрещал туристам посещать Тибет, жители которого настаивают на своей независимости. Последний раз подобная мера была введена в феврале 2009 года незадолго до празднования Тибетского нового года и 50-ой годовщины восстания против китайских властей. Тогда введение запрета Пекин также объяснял заботой о безопасности туристов.

В одном из отелей столицы Тибета Лхасы агентству сообщили, что запрет на въезд иностранных туристов будет действовать до 8 октября. Стоит отметить, что предыдущее ограничение посещения продлилось около двух месяцев.