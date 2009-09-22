ГЛАВНОЕ на 22 сентября (день)

Хроника дня

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ТЭК

Нафтогаз получит разрешения на пользование 12 участками недр

Кабинет Министров решил выдать НАК «Нафтогаз Украины» без аукциона специальные разрешения на пользование недрами на 12 участках.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №1095-р от 28 августа т.г., обнародованном на сайте Верховной Рады.

Другим распоряжением (№1094-р от 28 августа т.г.) Кабмин изъял эти участки из пользования частных компаний.

Согласно документам, в частности, госхолдингу переданы в пользование Приречная площадь (Полтавская обл., газ, ранее находилась в пользовании ООО «Надра геоцентр»), Золочевский блок Юлиевского месторождения (Харьковская обл., газ, ООО «Надра геоцентр»), Пирковская площадь (Полтавская обл., нефть, газ, конденсат, ООО «Астрогаз»), Загорянское месторождение (Полтавская и Сумская обл., нефть, газ, ООО «Астроинвест-Энерджи»), Монастырецкая и Битлянская площади (Львовская обл., нефть и газ, ООО «Юсенко надра»), Красноильское месторождение (Черновицкая обл., нефть и газ, ООО «Юсенко надра»), Южно-Сивашский участок, Придорожное месторождение, Ковельненская и Керлеутская площади (АР Крым, нефть и газ, ООО «Крымская буровая компания»).

Также НАКу выдано спецразрешение сроком действия 20 лет на добычу нефти и газа на Сахалинском месторождении (Харьковская обл.).

Все спецразрешения, за исключением Сахалинского месторождения, выданы компании сроком на 5 лет.

«Сарматия» намерена презентовать ТЭО проекта ЕАНТК в Брюсселе в октябре

Международная компания «Сарматия» планирует провести презентацию технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в Брюсселе в октябре текущего года.

Генеральный директор компании Сергей СКРИПКА сообщил, в презентации ТЭО могут принять участие главы государств, участвующих в проекте.

С.СКРИПКА отметил, что такая возможность предусмотрена совместной декларацией польского и украинского президентов, подписанной 7 сентября т.г. по итогам государственного визита Виктора ЮЩЕНКО в Польшу.

По словам гендиректора «Сарматии», созданной в 2004 году польской и украинской национальными нефтетранспортными компаниями для развития проекта ЕАНТК, окончательная дата и формат презентации ТЭО пока не утверждены. При этом он подчеркнул, что компания заинтересована в его презентации как можно быстрее.

«Мы бы хотели, чтобы это было в октябре», – сказал С.СКРИПКА.

Представитель «Сарматии», в состав которой в 2008 году вошли также национальные нефтегазовые компании Азербайджана, Грузии и Литвы, высказал мнение, что, скорее всего, президенты специально не поедут на презентацию ТЭО, а это будет дополнительное мероприятие во время их пребывания в Брюсселе.

По словам С.СКРИПКИ, в случае участия президентов ТЭО будет представлено руководству Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку, на финансирование проекта которыми рассчитывает «Сарматия». В случае другого формата на презентацию также будут приглашены представители частных компаний, которых может заинтересовать данный проект.

«Надеемся, что это (презентация ТЭО – УНИАН) будет на встрече глав государств», – сказал он.

Напомним, запланированная на июнь 2009 года презентация ЕАНТК в Брюсселе, по данным «Сарматии», не состоялась из-за того, что Еврокомиссия пожелала, чтобы с ТЭО сначала ознакомились ее эксперты.

«Сарматия» намерена презентовать ЕАНТК в Брюсселе

Международная компания «Сарматия» планирует провести презентацию технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в Брюсселе в октябре текущего года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор компании Сергей СКРИПКА, в презентации ТЭО могут принять участие главы государств, участвующих в проекте.

С.СКРИПКА отметил, что такая возможность предусмотрена совместной декларацией польского и украинского президентов, подписанной 7 сентября т.г. по итогам государственного визита Виктора ЮЩЕНКО в Польшу.

По словам гендиректора «Сарматии», созданной в 2004 году польской и украинской национальными нефтетранспортными компаниями для развития проекта ЕАНТК, окончательная дата и формат презентации ТЭО пока не утверждены. При этом он подчеркнул, что компания заинтересована в его презентации как можно быстрее.

«Мы бы хотели, чтобы это было в октябре», – сказал С.СКРИПКА.

Представитель «Сарматии», в состав которой в 2008 году вошли также национальные нефтегазовые компании Азербайджана, Грузии и Литвы, высказал мнение, что, скорее всего, президенты специально не поедут на презентацию ТЭО, а это будет дополнительное мероприятие во время их пребывания в Брюсселе.

По словам С.СКРИПКИ, в случае участия президентов ТЭО будет представлено руководству Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку, на финансирование проекта которыми рассчитывает «Сарматия». В случае другого формата на презентацию также будут приглашены представители частных компаний, которых может заинтересовать данный проект.

«Надеемся, что это (презентация ТЭО – УНИАН) будет на встрече глав государств», – сказал он.

Цена реализации сжиженного газа на аукционе УАБ увеличилась на 10,2%

Средняя цена реализации сжиженного газа 18 сентября на коммерческом аукционе №389 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 10,2% по сравнению с предыдущим аукционом №388 от 11 сентября (4939,2 грн. за тонну) – до 5444,02 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,370 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 7 млн. 458,310 тыс. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,48 грн./долл., продают – по 8,57 грн./долл., курс понизился на 0,2% по сравнению с 21 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,37-8,55 грн./долл., по продаже – в пределах 8,53-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 21 сентября, и составляет 12,43/12,66 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,28-12,56 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 сентября, понизился на 1% и составил сегодня 0,2648 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2817 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки/продажи доллара в банках Киева составляет 8,48 грн./долл., продажи – 8,56 грн./долл., курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,52 грн./долл., по продаже – в пределах 8,525-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,47/12,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,55 грн./евро, по продаже – в пределах 12,579-12,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 сентября, понизился на 1,7% и составляет в среднем 0,2614 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2823 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 22 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0068, к евро – 11,736367, к российскому рублю – 0,26363.