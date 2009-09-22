25 сентября в Нью-Йорке состоится заседание "Украина - Тройка ЕС"

25 сентября в Нью-Йорке в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание "Украина - Тройка ЕС" на уровне министров иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

В ходе заседания стороны планируют обсудить состояние подготовки к проведению 13-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 4 декабря, состояние и перспективы переговорного процесса относительно заключения Соглашения об ассоциации, вопросы безвизового режима.

Также в ходе заседания планируется обсудить перспективы дальнейшей интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС, в частности, присоединение Украины к договору об Энергетическом сообществе и выполнение договоренностей, достигнутых во время международной конференции по модернизации украинской ГТС.

Делегацию Украины на заседании возглавит в. и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ. Делегацию ЕС - министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ.