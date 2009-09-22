Главное на 22 сентября (вечер)

Финансы

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета вновь перенес рассмотрение проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

«Заседание не состоялось. Оно перенесено на завтра на 15.00», - сказали УНИАН в Бюджетном комитете, при этом не уточнив причины, из-за которых заседание не состоялось.

Как сообщил УНИАН народный депутат Украины, член Бюджетного комитета Ярослав ДЖОДЖИК, сегодня снова не удалось собрать кворум для проведения заседания.

Очередное заседание Совета глав правительства Содружества независимых государств состоится 20 ноября в Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в повестку заседания включено более 20 вопросов.

Среди основных вопросов - совместные меры стран СНГ по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса, эффективность взаимодействия в экономической сфере, сотрудничество в сфере энергетики, инноваций, регулирования миграционных процессов, а также вопросы финансового характера.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4720/8,5070, к 12:00 цены упали до 8,4550/8,4815. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 8,5080/8,5270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2805/20, к 12:00 цены снизились - 0,2801/14. К закрытию цены поднялись до 0,2808/21. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1000 (-0,2755).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4670/1,47820. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5235/12,5775, к 12:00 цены ушли вниз 12,4970/12,5230. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 12,5755/12,6060.

Новости ТЭК

25 сентября в Нью-Йорке в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание "Украина - Тройка ЕС" на уровне министров иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

В ходе заседания стороны планируют обсудить состояние подготовки к проведению 13-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 4 декабря, состояние и перспективы переговорного процесса относительно заключения Соглашения об ассоциации, вопросы безвизового режима.

Также в ходе заседания планируется обсудить перспективы дальнейшей интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС, в частности, присоединение Украины к договору об Энергетическом сообществе и выполнение договоренностей, достигнутых во время международной конференции по модернизации украинской ГТС.

Делегацию Украины на заседании возглавит в. и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ. Делегацию ЕС - министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ.

Всемирный банк готовит новый проект по энергоэффективности государственных и частных предприятий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Есть решение правительства с нами поработать по этому поводу», - сказал он.

М.РАЙЗЕР отметил, что проект будет концентрироваться на трех направлениях: улучшение энергоэффективности частных предприятий, коммунальных предприятий и теплоснабжающих предприятий.

По его словам, в коммунальном секторе потенциал экономии энергоресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий составляет до 30%.

«Это экономит очень большие деньги и позволит Украине получать дополнительные средства через продажу эмиссионных прав через Киотский протокол. Это правильное направление и мы будем поддерживать страну, чтобы это реализовать», - добавил он.

По оценкам М.РАЙЗЕРА, завершение подготовки проекта можно ожидать через год. Разработкой проекта Всемирный банк будет заниматься совместно с Министерством экономики. Предполагается, что кредитная линия ВБ будет открыта «Укрэксимбанку», через который будут получать средства заемщики – участники проекта.

Украина рассчитывает на поставки туркменского газа, ориентировочно, с 2015 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом сообщил представитель главы государства по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, комментируя результаты официального визита главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО в Туркменистан 14-16 сентября 2009 года.

Стороны объективно оценили достигнутый уровень сотрудничества, констатировали наличие значительного, еще не использованного потенциала, и очертили основные пути его взаимовыгодной реализации. Также были очерчены перспективы и концептуальные принципы дальнейшего развития секторного экономического сотрудничества, в том числе в газовой сфере.

В частности, конкретизированы основные условия и подходы к потенциальному расширению существующих и внедрению новых форм взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Украиной в сфере георазведки, добычи, транспортировки и поставок природного газа:

Туркменистан является одним из ключевых системных поставщиков природного газа на евразийском континенте и занимает четвертое место в мире по подтвержденным запасам газа;

Туркменистан наращивает объемы ежегодной добычи природного газа, которые в ближайшие 5-10 лет планируется удвоить;

Туркменистан заинтересован во внедрении украинских технологий и привлечении украинских компаний к реализации проектов развития собственного газового сектора;

Туркменистан и в дальнейшем будет продавать природный газ на экспорт, как правило, на своей государственной границе, преимущественно по долгосрочным договорам;

транспортировка газа от границы Туркменистана и в дальнейшем будет обеспечиваться, как правило, страной-потребителем;

официальный Ашхабад последовательно осуществляет практические шаги по диверсификации маршрутов и рынков сбыта газа.

“Экспортная стратегия на базе перечисленных принципов имеет практическое подтверждение. В частности, в декабре этого года планируется завершить сооружение двух новых трубопроводов и начать поставки туркменского природного газа в Китай и Иран.

Эти проекты доказывают, что Туркменистан и заинтересован, и способен обеспечить поставки газа и по существующим договорам (в том числе с РФ на период 2007-2028 гг.), и по новым договорам”, - констатировал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что усилиями президентов Украины и Туркменистана сформирована атмосфера партнерства и взаимного доверия и интереса между обоими государствами.

“Упомянутые и другие обстоятельства дают основания рассчитывать на поставки туркменского газа в Украину уже в средней перспективе. Ориентиром следует считать 2015 год, когда Туркменистан планирует добывать 120-150 млрд. куб. газу в год, что превысит его нынешние экспортные обязательства”, - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, сейчас вопрос налаживания поставок туркменского газа находится в компетенции руководителей Кабинета министров Украины. На правительственном уровне в первую очередь нужно решить вопрос транзита туркменского газа через территорию Казахстана, Узбекистана и РФ, а, следовательно, – заключить соглашение с туркменской стороной.

“Стоит использовать позитивный опыт импортирования газа из Центральной Азии, когда в 2003-2005 годах Туркменистан был основным внешним поставщиком газа. Транзит этого газа через территорию РФ осуществлялся в соответствии с соглашением от 4 октября 2001 года между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины, которое де-юре действует до 2013 года включительно”, - напомнил представитель Президента Украины.

В частности, он сослался на абзац 3 статьи 2 этого соглашения, в соответствии с которым "Российская сторона гарантирует транзит среднеазиатского природного газа для газообеспечения потребителей Украины.. на условиях, аналогичных условиям транзита Украинской стороной российского природного газа в Западную Европу".

“Глава правительства Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая ее предвыборные обещания, должна добиться продления срока действия положений упомянутого соглашения относительно транзита, а главное – наполнить их практическим содержанием”, - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Другой важной предпосылкой для налаживания поставок газа из Центральной Азии он назвал пересмотр пагубных для Украины газовых контрактов от 19 января 2009 года, которые существенно ограничивают возможности диверсификации источников поставки газа в Украину, в частности потому, что навязывают нам избыточные объемы российского газа.

Приватизация

Рабочая группа Фонда государственного имущества Украины(ФГИУ) раскрыла подтверждающие документы, поданные 21 сентября т.г. на участие в конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод», и установила, что они поданы от трех компаний.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

Как сообщает Фонд, заявки подали ООО "Азот-сервис" (Россия), ООО "Фрунзе-Флора" (Украина) и ООО "Нортима" (Украина).

Фонд напоминает, что срок принятия заявок на участие в конкурсе закончился 21 сентября 2009 года.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не даст сорвать приватизацию Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода (Винницкая обл.).

«Почему сегодня такая склока вокруг Одесского припортового завода? Могу вам сказать, - то, что он рано или поздно будет приватизирован, это однозначно… Проблема в том, как будет приватизирован этот завод», - сказала глава правительства.

Она также отметила, что на сегодняшний день приватизация завода согласована с профсоюзами, коллективом, руководством предприятия и местной властью, установлены жесткие условия приватизации: по модернизации предприятия, по социальным стандартам, и, причем, предусмотрена норма, что при нарушении этих условий завод может быть возвращен в государственную собственность без компенсации стоимости, уплаченной за приватизацию.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это будет второй объект после «Криворожстали», приватизированный «абсолютно честно и прозрачно».

Она отметила, что на сегодняшний день есть возможность продать предприятие крупному стратегическому инвестору.

«Можно привлечь сегодня стратегического инвестора мирового масштаба, не наших, иногда бывают такие коррупционные образования. И можно показать высокий класс, как действительно может правильно проходить и приватизация, и модернизация, и реконструкция ОПЗ. Но, к сожалению, и проблема в том, что никто не хочет такой прозрачной и честной приватизации в пользу государства и трудового коллектива. А хотят как всегда – бесплатно, без каких-либо условий, когда можно будет с этим заводом обращаться как угодно, в том числе, и бросая его на произвол. И именно потому, что есть в Украине такие группировки, которые хотят этот завод взять за бесценок, поэтому такое сопротивление сегодня действиям правительства, и поэтому такой политический скандал. Они думают, что президентские выборы закончатся так, что они вернуться к власти, смогут потом этот завод, извините за сленг, спилить так, как они спилили 175 тыс. объектов по всей Украине. Поэтому сейчас хотят остановить нормальную прозрачную процедуру и вернуться к своим теневым процедурам (после выборов - УНИАН). Я не позволю этого сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что когда в Украине будет сформирована «нормальная» власть, то необходимо будет проанализировать, как работают ранее приватизированные предприятия, и соблюдают ли новые собственники условия, взятые на себя при приватизации.

«И тогда на базе этой оценки можно будет серьезно поправить ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск) снова, уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Днепроазот» в суде Алексей НИЖНИК со ссылкой на соответствующее определение суда от 22 сентября т.г.

«Сегодня в судебном заседании было вынесено определение, согласно которому удовлетворено наше ходатайство об обеспечении иска и приняты соответствующие меры обеспечения иска», - сказал А.НИЖНИК.

Он уточнил, в частности, что определением остановлено действие решения Фонда государственного имущества «Об утверждении информационного сообщения о проведении конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод», запрещено ФГИУ и комиссии по продаже акций ОАО «ОПЗ» проводить конкурс, а также судом запрещено Фонду госимущества допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис»

«Как нам известно, в уставном капитале этой компании доля иностранного государства превышает 25%, что прямо запрещено действующим законодательством», - отметил А.НИЖНИК.

Он подчеркнул, что определение суда вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА:

Макростатистика свидетельствует о подъеме мировой экономики

http://economics.unian.net/rus/detail/21563

Цена газа: формула расчета+политика

http://economics.unian.net/rus/detail/21532

(УНИАН)