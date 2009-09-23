Курс НБУ на 23.09.09

Официальный курс НБУ на 23.09.09100 USD США – 800.6800 (22 сентября – 800.6800) 100 EUR – 1183.4050 (22 сентября – 1173.6367) 10 RUR – 2.6479 (22 сентября – 2.6363) Учетные курсы банковских металлов на 23.09.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-80007.95 (22 сентября-81185.91) 961 XAG 10 Серебро-1335.53 (22 сентября-1369.91) 962XPT10Платина-105129.28(22 сентября-106166.19) 964XPD10 Палладий-23860.26(22 сентября-24019.50)

Официальный курс НБУ на 23.09.09 100 USD США – 800.6800 (22 сентября – 800.6800) 100 EUR – 1183.4050 (22 сентября – 1173.6367) 10 RUR – 2.6479 (22 сентября – 2.6363) Учетные курсы банковских металлов на 23.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-80007.95 (22 сентября-81185.91) 961 XAG 10 Серебро-1335.53 (22 сентября-1369.91) 962XPT10Платина-105129.28(22 сентября-106166.19) 964XPD10 Палладий-23860.26(22 сентября-24019.50)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter