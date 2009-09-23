ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Дефолты замкнули круг», в котором пишет - 22 сентября наступила дата погашения по облигациям Родовид Банка серии А (объем выпуска 100 млн. грн.), на это же число приходилась оферта по бондам Укргазбанка серии D (100 млн. грн.). Ранее эти банки не выполнили своевременно обязательства по другим выпускам своих бондов: Укргазбанк — по облигациям серии С (объем эмиссии 300 млн. грн.), а Родовид Банк — по бумагам серий С и D (250 млн. грн.). Финучреждения предложили инвесторам реструктуризировать эти обязательства, но часть держателей облигаций не согласилась на предложенные условия, из-за чего на рынке уже несколько месяцев продолжается конфликт…

http://delo.ua/dengi/banki/defolty-zamknuli-krug-130609/

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Также «Дело» в материале «Гривня нашла точку опоры» пишет – с начала недели на межбанковском валютном рынке американская валюта потеряла 10 коп. Основной причиной курсовой стабильности эксперты называют прогнозируемую валютную политику НБУ. С 8 сентября регулятор изменил тактику продажи валюты на межбанке…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/grivnja-nashla-tochku-opory-130608/

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«Дело» в публикации «Дефицит сахара покроют импортом и дотациями» пишет - правительство намерено пересмотреть механизм выделения госдотаций производителям сахарной свеклы…

http://delo.ua/biznes/rynki/proizvoditeli-sahara-poluchat-novye-dotacii-130601/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Налог успеха» пишет – в Государственной налоговой администрации нашли очередной способ увеличить доходы бюджета и сократить расходы на возмещение НДС. Сегодня правительство намерено утвердить пакет инициатив налоговиков и предоставить ведомству право определять экономическую целесообразность операций предприятий, по результатам которых бизнес может претендовать на возврат НДС. Участники рынка опасаются остановки предприятий из-за невозможности заключать сделки без их предварительного одобрения налоговыми органами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1242353

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Конкурс завалили бумагами» пишет – вчера окружной административный суд Киева заблокировал приватизацию Одесского припортового завода по иску подконтрольного группе "Приват" "Днепроазота". На предприятии считают, что условия конкурса дают преференции одному из его участников – российской компании "Сибур". Не допустить приватизации завода пообещали и в Совете национальной безопасности и обороны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1242355

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Забота о третьем поколении» пишет - Нацкомиссия регулирования связи определила предварительные условия выдачи лицензий на связь третьего поколения. Первый конкурс состоится уже 27 ноября. Всего планируется выдать 4 лицензии по 25 МГц при стартовой стоимости каждой 500 млн. грн. В комиссии опасаются сговора участников рынка, поэтому установили столь высокую цену лицензии, рассчитывая привлечь в бюджет минимум 2 млрд грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1242345

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Издание «Экономические известия» в публикации «НПФ не допускают к реформе» пишет – правительство в очередной раз отложило пенсионную реформу в долгий ящик, несмотря на требования МВФ о необходимости проведения реформы и повышения пенсионного возраста. Вместо этого правительство обнародовало пространную концепцию, согласно которой накопительный уровень появится не раньше 2014 года…

http://eizvestia.com/fin/full/4182244

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"Экономические известия" в публикации «Вагончик тронулся» пишут - дела отечественных вагоностроителей, похоже, пошли в гору. Поводом для позитива служит улучшение конъюнктуры на основных экспортных рынках, в частности, России…

http://eizvestia.com/markets/full/4182268

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«Газета по-киевски» в материале «Судиться за тарифы будете? Есть желающие помочь» пишет – столичная власть повысила тарифы, МинЖКХ призывает платить по старым тарифам, оппозиционные депутаты советуют то же плюс подавать в суд на КГГА…

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/23/093806.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Врач Ющенко: «У Жвании нет ни ума, ни совести» пишет – Жан Сора заявил, что его исследования по выведению диоксина имеют историческое значение…

http://www.segodnya.ua/news/14080524.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Продать «Роснефть» пишет – первый вице-премьер Игорь Шувалов хочет стать вторым Чубайсом. Он призвал Россию вернуться к приватизации. Главный кандидат на продажу — пакет акций «Роснефти»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/23/214563

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Издание «Известия» в публикации «Кто поставил подножку доллару» пишет - так дешево в России американская валюта не стоила с начала января 2009 года. Лихорадочные продажи на валютном рынке начались с самого утра. Сначала доллар "сдал" почти 1% по отношению к евро на международном валютном рынке Forex. А следом сильно подешевел и к рублю. Теперь официальный курс Центробанка - всего 30,24 рубля. Зато вверх пошли цены на нефть и золото. "Известия" решили разобраться, что это: очередная спекуляция или симптом заката доллара как мировой валюты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3133315/

(УНИАН)