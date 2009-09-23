"Регионалы" возместят ущерб за поломанное оборудование ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что подпишет распоряжение о возмещении депутатами от Партии регионов ущерба за поломанное оборудование в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «не нужно разводить бандитизм в Верховной Раде». «Это депутаты, а не бандиты», - добавил он.

По его словам, народные депутаты Украины от ПР, которые вчера ломали микрофоны, должны возместить материальный ущерб парламенту. При этом В.ЛИТВИН выразил возмущение: «А что будет, если дать полноту всей власти».

В.ЛИТВИН считает, что можно перенести на завтра рассмотрение вопроса о повышении социальных стандартов. Но при этом он отметил, что фракция Партии регионов должна разблокировать трибуну и президиум парламента и дать возможность сегодня принимать решения, в том числе кадровые.

Спикер подчеркнул, что парламент готов проголосовать за законопроекты о социальных стандартах в четверг, «пока свезете или снесете своих депутатов».

В.ЛИТВИН отметил, что к нему вчера подходил народный депутат Украины Николай АЗАРОВ и сообщил, что есть «39 заявлений народных депутатов, что они хотят проголосовать».

В.ЛИТВИН не исключает возможности принятия решения о том, что члены Счетной комиссии парламента смогут подъехать в больницы к народным депутатам для того, чтобы они смогли проголосовать.

В то же время он отмечает, что проблема в том, что ряд народных депутатов от ПР не хочет голосовать за решение о повышении социальных стандартов.

В настоящее время заседание согласительного совета продолжается.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что регионалы готовы 24 сентября голосовать за законопроект о повышении социальных стандартов.

По его словам, фракция готова была вчера голосовать за данный законопроект, но была заменена процедура голосования с электронной персональной. А на сегодняшний день несколько человек из фракции находятся на операции и не могут принимать участия в голосовании, пояснил он.