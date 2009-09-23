Главное на 23 сентября (день)

Приватизация

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает инвесторов отозвать свои заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Нью-Йорке.

Президент отметил, что правительство планирует провести непрозрачную приватизацию одного из крупнейших заводов в Украине.

«Я обращаюсь к инвесторам не принимать участия в таком шоу», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, конкурс по приватизации ОПЗ планируют начать с суммы 4 млрд. грн. и остановить торги на определенной фиксированной сумме, которую он не хочет сегодня называть, хотя и знает.

В то же время Президент заметил, что эта сумма будет составлять 50% реальной стоимости завода.

«Это шоу, которое напоминает мне приватизацию «Криворожстали», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что результаты конкурса по приватизации ОПЗ, даже если он состоится, будут обязательно отменены.

Также глава государства напомнил, что, кроме нескольких решений судов, которые запретили проведение этого конкурса, существует еще один важный фактор, который необходимо учитывать, – это то, что правительство не выполнило требование общественности и не провело экологическую экспертизу. А, следовательно, сегодня у одесситов нет гарантий, которые обеспечивало государство, относительно экологии объекта.

На сегодняшний день никто из желающих купить акции Одесского припортового завода не отозвал из Фонда госимущества своих заявок на участие в аукционе.

Об этом УНИАН заявил исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«У нас было три заявки, три и остаются», - сказал он.

Д.ПАРФЕНЕНКО также сообщил, что все три претендента на покупку ОПЗ уже заплатили залог по 400 млн. грн.

Руководитель ФГИУ подчеркнул, что на сегодняшний день есть все основания говорить о том, что продажа акций ОПЗ будет проведена Фондом 29 сентября.

Он также сообщил, что на сегодняшний день судья Окружного административного суда Киева, принявший решение, запрещающее приватизацию ОПЗ по иску ОАО «Азот» (Черкассы), после отзыва этого иска отменил меры обеспечения по нему. О мерах обеспечения решения по новому иску от «Днепроазота» в Фонде госимущества не известно, сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Юридических препятствий для проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода на сегодня нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, вчера суд отменил меры обеспечения, ранее вынесенные по иску ОАО "Азот" (г. Черкассы).

«Таким образом, по тем документам, которые официально имеются в Фонде госимущества, я могу сделать вывод, что нет юридических препятствий для проведения конкурса по продаже ОПЗ», - отметил он.

По его словам, более никаких официальных судебных уведомлений о запрете проведения конкурса в Фонд не поступало. Относительно иска Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО он отметил, что суд не рассматривал это дело.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 17 сентября №1465 утвердил перечень приватизируемых в 2009 году хозяйственных обществ, в уставный капитал которых вносятся земельные участки.

Текст соответствующего документа опубликован в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 23 сентября т.г.

Согласно приказу, в данный перечень вошли следующие хозобщества: ОАО «Горловский машиностроительный завод «Универсал», «Киевский завод реле и автоматики», «Краснореченский станкостроительный завод им. Фрунзе», «Киевский мотоциклетный завод», «Изюмский тепловозоремонтный завод», «Гайворонский тепловозоремонтный завод», «Завод «Маяк», «Феодосийский приборостроительный завод», «Завод «Красный луч», «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики им. И.Петровского».

Новости ТЭК

Кабинет Министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» согласовать условия реструктуризации внешних долговых обязательств до 20 октября т.г.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №986 от 16 сентября т.г., опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№173 от 22 сентября т.г.).

Согласно документу, «Нафтогазу» совместно с Министерство финансов поручено обеспечить до 20 октября т.г. согласование основных условий реструктуризации задолженности компании по внешним привлечениям, в частности, с инвесторами по еврооблигациям, выпущенными для финансирования кредита компании на основную сумму 500 млн. долл. с погашением 30 сентября т.г., и кредиторами по двусторонним кредитам. По результатам переговоров компания должна предоставить предложения по внесению изменений в свой финансовый план на 2009 год.

При этом правительство предоставит государственные гарантии по внешним привлечениям «Нафтогаза» на сумму не более 2 005 700 тыс. долл. с учетом дальнейшей замены обязательство компании по кредитным договорам с иностранными кредиторами на обязательства по ценным бумагам.

Кабмин также одобрил проект договора о назначении диллер-менеджера между Кабмином, НАК «Нафтогаз» и компанией «Кредит Свисс Секьюритиз» как диллер-менеджером и другими сторонами по проведению реструктуризации обязательств компании по соответствующим кредитным договорам с иностранными кредиторами.

Правительство уполномочило и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО подписать документы, связанные с предоставлением государственной гарантии.

НАК «Нафтогаз Украины» в сентябре т.г. планирует закупить у «Газпрома» до 1,8 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Закупим где-то 1,5 млрд. …Месяц еще не закончился – возможно, будет 1,8 млрд. кубометров», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он уточнил, что часть газа будет использована для нужд предприятий, а часть будет закачана в подземные хранилища. На сегодняшний день, по словам министра, в ПХГ Украины закачено 26,1 млрд. кубометров газа.

Юрий ПРОДАН убежден, что дефолта НАК «Нафтогаз Украины» из-за переноса срока согласования условий реструктуризации долгов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мы вкладываемся во все сроки, будет достигнута договоренность. Никакого дефолта не будет», - заявил Ю.ПРОДАН.

Финансы

Министерство финансов Украины вчера, 22 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 409 млн. 282 тыс. 977 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 265 млн. 46 тыс. 274 грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 10 марта 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 88 млн. 357 тыс. 279 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 16 июня 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 55 млн. 879 тыс. 424 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

«Райффайзен Банк Аваль» привлек 100 млн. евро субординированного долга от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что Совет директоров ЕБРР утвердил решение о предоставлении финансового пакета в 150 млн. евро трем дочерним банкам Raiffeisen International.

«В рамках этого пакета субординованные кредиты, которые будут отнесены к капиталу второго уровня (Tier-2), будут предоставлены: «Райффайзен Банку Аваль» в Украине в эквиваленте 100 млн. евро, «Райффайзен Банку» в Румынии - 25 млн. евро и Райффайзенбанку в России в эквиваленте 25 млн. евро. Кредиты украинскому и российскому дочерним банкам будут предоставленные в долларах США», - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что фондирование, предоставленное ЕБРР, является частью согласованного пакета для Raiffeisen International, общего с Европейским инвестиционным банком и группой Всемирного банка, на общую сумму до 1 млрд. евро.

Данная инвестиция является частью общего обязательства этих трех международных финансовых институтов относительно обеспечения помощи в размере свыше 24,5 млрд. евро для поддержки банковского сектора в регионе и финансирование кредитования предприятий, которые пострадали от глобального кризиса.

На текущий год ЕБРР обязался инвестировать в финансовый сектор стран, которые он поддерживает, свыше 2,2 млрд. евро. В результате роста спроса на помощь от ЕБРР в этом году банк планирует увеличить уровень общих инвестиций до 8 млрд. евро.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,46 грн./долл., продают – по 8,55 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 22 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,53 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 22 сентября, и составляет 12,47/12,70 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,35-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,58-12,77 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 сентября, повысился на 1,5% и составил сегодня 0,2689 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2825 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,245-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,47 грн./долл., продажи – 8,54 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,505 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,53/12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,35-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,62-12,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 сентября, повысился на 2,3% и составляет в среднем 0,2674 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2830 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,60 грн., евро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Транспорт

Об изъятии автомобилей у злостных неплательщиков штрафов пишут «Факты». По новой инициативе МВД, у тех водителей, которые не оплатили 10 и больше штрафов, будут изымать авто и продавать его, чтобы компенсировать неуплату штрафов.

Законодатели на страницах газеты называют это решение незаконным, потому что арест можно вынести только на сумму штрафа плюс расходы на исполнительные действия. А водителям советуют штрафы Госавтоинспекции не игнорировать, а оспаривать в суде те постановления, которые они считают незаконными.

Должник сам имеет право указать, на какое свое имущество он просит обернуть штраф, сообщает ICTV.

Руководство столичного управления Госавтоинспекции призывает владельцев транспортных средств поспешить с прохождением технического осмотра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве, с таким обращением к водителям выступил начальник столичного ведомства Анатолий СИРЕНКО.

По его словам, к началу сентября, согласно статистическим данным, на технический осмотр подали свои автомобили примерно треть киевских водителей.

А.СИРЕНКО считает, что такое малое количество машин, которые прошли техосмотр, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, если раньше технический осмотр заканчивался в конце июля, то в этом году он был продлен до середины декабря. Во-вторых, в СМИ появились сообщения, что транспорт можно подавать на осмотр даже в следующем году.

"По видимому, многие автовладельцы и решили, что с прохождением ТО можно не спешить. Однако уже принято окончательное решение, что технический осмотр в нынешнем году заканчивается 15 декабря", - сказал А.СИРЕНКО.

(УНИАН)