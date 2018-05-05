Туристический сезон: Крым не прошел испытание кризисом?..

Конец нынешнего курортного сезона на Черноморском побережье совпал с годовщиной начала глобального кризиса. Но, вопреки проблемам в экономике, украинский туристический бизнес смог переломить ситуацию в свою пользу. Крымские отельеры еще зимой заявили о снижение цен в долларах и наводнили города России и СНГ билбордами со своей рекламой. Рекламная кампания за рубежом проходила под девизом «Гривня упала – отдыхайте в Украине, дешевле не найдете!». В результате украинские курорты, хотя и работали с минимальным доходом, но зато не только не потеряли своих клиентов, но даже превысили показатели 2008 года. Приблизительно так должны были выглядеть отчеты о результатах курортного сезона–2009. К сожалению, все произошло с точностью наоборот, и 2009 год оказался для отечественного туристического бизнеса провальным. Если официальные данные говорят о сокращении количества отдыхающих в Крыму на 20%, то независимые эксперты называют иную цифру - 40% и более. Конечно, все это отнюдь не весело - недопоступления в бюджеты всех уровней, отток инвестиций и т.д. Но, с другой стороны, провальный сезон должен заставить хозяев крымских отелей и представителей частного сектора задуматься о своих перспективах на мировом туристическом рынке…

Крым не прошел испытание медными трубами

Разумеется, Крымский полуостров не единственное место для отдыха в нашей стране, но почти 200 лет он остается туристическим центром сначала Российской империи, затем СССР, а теперь Украины. Комплекс «туристической Мекки» сыграл с крымскими курортами злую шутку – уже несколько лет подряд количество отдыхающих неуклонно сокращается, а нынешний год побил все возможные антирекорды. Никто не спорит с тем, что Крым является замечательным местом для отдыха – живописные скалы Атлеша, фантастический Карадаг, загадочное плато Мангуп, генуэзские крепости и античные города, прекрасные пляжи и сосны на склонах гор… Но все эти прелести нивелируются отвратительным сервисом в сочетании с неоправданно высокими ценами, хаотической застройкой заповедных территорий и горами мусора в самых неожиданных местах.

Согласно официальной статистике Министерства курортов и туризма АРК, в здравницах автономии за январь-август т.г. отдохнули 800 тысяч человек - на 181 тысячу меньше (на 18%), чем за аналогичный период прошлого года. А в 2008 году количество отдыхающих сократилось на 12% в сравнении с 2007 годом. В целом, с начала года в Крыму отдохнули 4 млн. 300 тысяч человек, что на 619 тысяч, или на 12,5% меньше соответствующего показателя 2008 года. Интересно, что количество санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий в Крыму практически не изменилось, как и в прошлом году их около 280.

Что касается цен, то, как утверждают эксперты, они сохранились на уровне прошлого года. Стоимость проживания в крымских отелях на Южном берегу давно сравнялась с ценой в турецких и египетских гостиницах с соответствующим количеством звезд. Отдельная история частный сектор, здесь все зависит от чувства меры у хозяина жилья. Всем, кто хоть раз отдыхал на полуострове «дикарем», приходилось сталкиваться с беспределом местных «маклеров». Несколько примеров из личного опыта. Буквально пару лет назад в Гурзуфе за 20 долларов в сутки вас могли упаковать в картонный ящик, оклеенный изнутри вкладышами от жвачек. Если же вы были готовы платить 50 у.е. в сутки, то предложения становились разнообразней. Они варьировались от курятника с евроремонтом до более-менее приличной квартиры, хотя и с крайне необычным санузлом - унитаз вмонтирован непосредственно под раковиной, и посадка на него требовала определенной сноровки. Однако, учитывая, что до кризиса мы двигались в сторону цивилизованного отдыха по принципу «all inclusive», оставим крымских «дикарей» наедине с их экстремальными развлечениями и перейдем к организованным отдыхающим...

Одна звездочка, две звездочки, три звездочки… Лучше всего, конечно, пять звездочек

И так, что же нынешний год привнес в турбизнес? Генеральный директор информационно-маркетинговой фирмы ”Курорты Крыма” Александр Бурдонов отмечает, что по количеству проданных путевок здравницы автономии потеряли за этот сезон 30-35% в сравнении с прошлым годом. “С учетом частного сектора сокращение количества отдыхавших в Крыму в текущем году составило около 40-45%”, - подчеркнул он.

Говоря о расхождении своих данных с цифрами Госслужбы туризма и курортов, А.Бурдонов отметил, что в официальном отчете о посетивших Украину отдыхающих учитываются не только собственно туристы, но и так называемые посетители. “Мы вычленяем из пассажиропотока, направляющегося в АРК, исключительно туристов и отдыхающих, основываясь на объемах пассажиропотока не в курортный сезон”, - пояснил А.Бурдонов. По его словам, среднемесячный пассажиропоток “не туристов” фактически сохраняется на одном уровне в течение всего года, позволяя таким образом вычислить относительно точное количество отдыхающих.

Кроме того, по данным эксперта, соотношение отдыхающих по путевкам и в частном секторе составляет в этом году практически 1 к 1, что опять таки не соответствует данным Госслужбы туризма. “Главная проблема курортов Крыма - неадекватное соотношение цены и качества. В первую очередь, это происходит в связи с отсутствием системы оценки качества крымских гостиниц и пансионатов. Подавляющее большинство курортных объектов находится вне ее. В результате, цена устанавливается максимально возможная, исходя из затрат, связанных с функционированием объекта. Ситуация похожа на анекдот, когда на набережной Ялты мужчина предлагает сушеные бычки по 100 долларов. “Ты что, сдурел? - спрашивают у него. «Нет, - отвечает продавец бычков. - Просто деньги очень нужны». В ситуации экономии в условиях кризиса деньги направляются в зону наибольшего соответствия цены качеству, или даже в зону, где качество превышает цену. Крым в этом случае пролетает как лист фанеры”.

Он также отметил серьезные ошибки, допущенные операторами гостиничного бизнеса в планировании. “В этом году майские праздники дали определенный поток отдыхающих в Крым, состоявший во многом из тех, кто не смог позволить себе отдых в Турции или Египте. Это привело к ошибочной оценке перспектив сезона в целом, а когда по итогам июня крымские операторы увидели, что продажи серьезно просели и начали сбрасывать цены, было уже поздно”, - отметил А.Бурдонов. При этом он подчеркнул, что наши конкуренты в Турции, Греции и Египте смогли отреагировать на ситуацию, предлагая более высокое качество отдыха за те же деньги, что и в пошлом году. “В результате их потери значительно меньше. При этом следует учитывать, что если в Греции пятизвездочный отель предлагает номер по цене трехзвездочного, то это очень хороший рекламный ход, а если у нас отсутствует адекватная сертификация звездности, то о чем вообще можно говорить”, - подытожил эксперт.

Добавим лишь, что, по данным российских туроператоров, в этом году Крым посетило едва ли не на 50% россиян меньше, чем в 2008. Небогатые граждане РФ предпочли родные курорты на побережье Черного моря - Сочи, Минеральные воды, Геленджик, Анапа. Там, по итогам 9 месяцев текущего года, наблюдался прирост количества отдыхающих на 2-5% в сравнении с 2008 годом. Это безусловный проигрыш Крыма своим менее именитым конкурентам.

Средний сервис не для среднего класса

Но не все так уж плохо у крымских отельеров. Как отметил председатель Совета по вопросам туризма и курортов Украины Евгений Самарцев, в этом году в пик сезона крымские гостиницы высокого класса (4 и более звезд) были достаточно хорошо заполнены. “В среднем классе гостиниц и пансионатов падение заполняемости было значительно выше, при этом в некоторых случаях увеличилась нагрузка на те курорты, которые предлагали самый дешевый отдых. Таким образом, можно говорить о том, что кризис привел к вымыванию среднего класса отдыхающих. Количество высококлассных отелей в Крыму не так велико и в сезон они были более-менее востребованы, тогда как количество людей, которые тратили на отдых минимальные суммы, выросло. Окончательную цифру сейчас назвать трудно, но можно говорить о том, что больше всех пострадали те гостиницы и пансионаты, которые предоставляли свои услуги в средней ценовой категории”, – сказал эксперт.

Он также отметил, что очень серьезно сократились траты отдыхающих, “вне обязательной программы”. “Даже те, кто отдыхал в дорогих гостиницах, стали меньше тратить в барах, в SPA-центрах. То есть, даже состоятельные отдыхающие начали экономить. По состоянию на начало июля этого года, количество заказов экскурсий в Крыму упало почти вдвое, и это при том, что цены в гривне были ниже, чем в прошлом году. Все это означает, что крымская индустрия экскурсий получила почти в два раза меньше доходов, чем в 2008 году, если учесть падение гривни по отношению к доллару”, - уточнил Е.Самарцев.

По его словам, очень сложная ситуация сложилась у тех гостиничных операторов, которые брали валютные кредиты в банках для инвестиций в развитие своего бизнеса. Для них нынешний сезон оказался очень сложным и им еще долго придется переживать его последствия. Вместе с тем, эксперт убежден, что банки не будут пытаться изымать залоговое имущество в случае задержки платежей по таким кредитам, так как в таком случае им придется брать на себя управление гостиничными комплексами.

Е.Самарцев считает, что хотя украинский отельный бизнес в этом сезоне серьезно пострадал от кризиса, но в целом курортный сезон 2009 года в Украине не был провальным. «Конечно, те отели, которые в предыдущие годы зарабатывали на проведении конференций, потеряли очень много, так как количество подобных мероприятий снизилось, как минимум, в два раза. От этого, в первую очередь, пострадали киевские гостиницы, где загрузка упала на 30-40%. Крым во время сезона потерял не так много, гостиницы среднего класса в ущербе больше всех, но в то же время недорогой сегмент отелей выполнил программу прошлого года. Сохранили приемлемые объемы продаж отели премиум класса», - отметил он и добавил: «Нынешнее межсезонье будет очень сложным для крымских отелей и следующий сезон потребует от операторов максимального профессионализма в маркетинговой и рекламной политике. Следует пропагандировать крымские гостиницы на внутреннем рынке, снижать цены. Надо думать, как туда привлечь российских и европейских пенсионеров в межсезонье».

Логика бессильна

Е.Самарцев убежден, что, согласно логике, украинский туристический бизнес должен был наоборот получить больший доход в национальной валюте, чем в прошлом году, так как падение гривни сделало отдых в нашей стране более дешевым для иностранцев. Этот фактор должен был помочь Украине сохранить количество отдыхающих, как минимум, на уровне 2008 года. «Однако, этого не произошло, в большей степени из-за того, что туристический бизнес в Украине практически полностью лишен государственной поддержки. Те страны, в которых поступления от туризма являются серьезной статьей дохода госбюджета, приняли в условиях кризиса экстренные оперативные меры для его поддержания. К примеру, в Таиланде был уменьшен НДС на гостиницы, государственные авиакомпании вдвое снизили стоимость авиаперелетов, ряд национальных парков сделали их посещение бесплатным. Англичане после падения фунта сразу же развернули рекламу подешевевших туров в Великобританию. Испанцы бросили на поддержку своего туристического бизнеса около 700 млн. евро, направленных на модернизацию существующих курортов. Они понимают, что конкуренция в кризис ожесточится, и туристические рынки станут уже», - отметил Е.Самарцев.

При этом, по его словам, украинский гостиничный бизнес находится в прямо противоположной ситуации – дорогие кредиты, куча взяток чиновникам на местах и крайне недостаточная поддержка государством туристического имиджа Украины на внешних рынках. Что касается наших основных конкурентов – Турции и Египта, то, по мнению эксперта, эти страны сконцентрировали усилия на рекламной компании курортов. «Только Турция потратила на рынке Украины в несколько раз больше денег, чем Украины на всех мировых рынках на рекламу своих курортов», - подчеркнул Е.Самарцев. Он также констатировал, что, несмотря на сохранение в Турции цен, сопоставимых с прошлогодними, она потеряла меньше, чем Украина. «Мы понимаем, что системно турпродукт Турции лучше украинского. Если в Крыму более-менее представлены отели премиум класса, такие как «Пальмира», «Рэдиссон-Алушта» и «Рэдиссон-Ялта», то гостиницы среднего класса у нас развиты слабо», - добавил эксперт.

Еще один нюанс в украинском туристическом бизнесе - низкое качество питания на фоне всемирно известной национальной кухни и достаточно качественных отечественных продуктов. «Низкое качество питания крайне огорчает, учитывая потенциал Украины как страны, способной предоставить отдыхающим экологически чистые продукты. К сожалению, у нас до туристов доходят и генномодифицированные продукты, и продукты низкого качества. Сейчас мы работаем над разработкой программы сертификации продуктов питания для туристов. Отдыхающие должны знать, где им предложат качественные и экологически чистые продукты», - отметил Е.Самарцев.

Крым vs Карпаты

Если уж зашла речь о еде, то при желании можно в Крыму перекусить вкусно и не дорого. Исходя из своего скромного опыта, могу отметить татарские кафе, расположенные вдалеке от шумных курортов, к примеру, на подъезде к Мангуп-Кале и Эски-Кермену есть очень неплохое заведение. Обстановка достаточно скромная, но не лишенная восточного шарма, еда (естественно, татарские национальные блюда) вкусная и готовится фактически у вас на глазах. Цены вполне демократичные. Подобных кафе немало разбросано вдоль горных крымских дорог. Но если бы у меня спросили, где в Украине туриста накормят лучше всего, то я не сомневаясь отвечу – конечно, в Карпатах. Тут, правда, надо сразу оговориться, что для сторонников низкокалорийной пищи обед в колыбе будет серьезным испытанием - накормят «от пуза», а денег возьмут самую малость. Вообще жаль, что Карпатам у нас была отведена роль сугубо горнолыжного курорта, только в последнее время ситуация начала меняться.

Комментируя информацию Государственной службы туризма и курортов относительно 2-процентного прироста отдыхающих в Карпатах за 9 месяцев т.г., Е.Самарцев отметил, что ранее летний отдых там был недостаточно развит. «Абсолютно естественно, что в этом году какая-то часть украинцев должна была выбирать для себя новые варианты отдыха, с учетом девальвации гривни. Именно эти люди и дали прирост в 2%. Карпаты летом предлагали очень интересные ценовые варианты и люди туда поехали», - пояснил он и добавил: «Пока, правда, в Карпатах ограничено количество курортов, которые предлагают летний отдых с необходимой инфраструктурой. В частности, речь идет о наличии бассейнов в горных отелях, отработанных туристических маршрутах для летнего периода».

Не было бы счастья…

О том, какими методами крымским туроператорам следует бороться за привлечение отдыхающих эксперты сказали достаточно. Смогут ли владельцы гостиниц и пансионатов совместно с крымскими властями повысить привлекательность полуострова, покажет 2010 год. Что же касается тех, кто ищет в Крыму не приемлемый уровень комфорта, а любит его таким, каков он есть, несмотря на все превратности “дикого” отдыха, то для них в провале курортного сезона-2009 скорее больше позитива. Есть надежда, что еще не все живописные уголки ЮБК окажутся в ближайшие годы застроенными частными виллами и пансионатами. Возможно, чуть меньше станет мусора. Ну и самое главное - меньше станет хамоватых отдыхающих со всех уголков бывшего СССР, громогласным матом выражающих свое удовольствие от погружения в теплые волны Черного моря. Крым устал от варварской эксплуатации его природы, от неугомонных местных чиновников, которые готовы и Никитский ботанический отдать под частную застройку. Может хоть кризис даст Крыму небольшую передышку…

Петр Черных (УНИАН)