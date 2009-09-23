Ющенко сегодня встретится с Обамой

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь короткую встречу с Президентом США Бараком ОБАМОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

По его словам, сегодня во время приема от имени Президента США В.ЮЩЕНКО и Б.ОБАМА недолго пообщаются.

В.ХАНДОГИЙ подчеркнул, что полноценная встреча двух президентов не планировалась.

По его совам, как правило, Президент США не проводит двусторонних встреч во время сессий Генеральной Ассамблеи ООН, за исключением ситуаций, когда такие встречи касаются глобальных мировых проблем.

В.ХАНДОГИЙ заметил, что на эту сессию прибыли почти 80 руководителей стран, и отдавать кому-то преимущество было бы не совсем корректно.

«Более масштабная встреча - в повестке дня, и мы работаем с американской стороной, чтобы она состоялась в будущем», - сказал он.