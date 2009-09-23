ГЛАВНОЕ на 23 сентября (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Кабмин пересмотрел прогноз по макропоказателям на 2011-2013 гг.

Кабинет министров Украины пересмотрел прогноз по макроэкономическим показателям на 2011-2013 годы. Об этом говорится в постановлении КМУ №988 от 12 сентября «Об утверждении прогноза показателей сводного бюджета по основным видам доходов, расходов и финансирования на 2011-2013 годы», обнародованном на правительственном сайте.

Рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 году - 7,2%, в 2013 - 6,5%.

При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% - в 2012 году, 5,5% - в 2013 году.

Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) - в 2011 году, 10,3% - в 2012 году и 9,5% - в 2013 году.

Ранее в проекте закона «О государственной программе экономического и социального развития на 2009 год», подготовленном правительством и зарегистрированном в ВРУ 17 сентября 2008 года, Кабмин предусматривал, что рост ВВП в 2011 году составит 7%, в 2012 - 6,5%. Инфляция ранее оценивалась в 2011 году на уровне 8%, в 2012 году - 7%.

Финансы

Нацбанк продал на спецаукционе свыше 43 млн. долл.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе для физлиц и физлиц-предпринимателей продал 43,147 млн. долл. США по курсу 8,01 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 83 банков.

Уманский: Угрозы банкротства банковской системы нет

На сегодняшний день угрозы банкротства банковской системы Украины нет, однако есть риск банкротства ряда коммерческих банков, считает исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя содержание доклада ВТО, где говорится о возможных рисках дефолта банковской системы Украины.

«Я бы не говорил, что есть угроза банкротства системы – есть риск банкротства ряда банков… Через кризис, а это определенная очистка организма, пройдут не все банки, но система (банковская) пройдет», - заявил И.УМАНСКИЙ. При этом он признал, что ситуация в банковской системе Украины довольно сложная.

«К сожалению, сейчас ШАПОВАЛОВ на больничном, СТЕЛЬМАХА нет … В общем непростая ситуация как на рынке (финансовом – УНИАН), так и в самом Нацбанке», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работа НБУ рассматривается больше в политической плоскости, чем в финансовой. «Это стабильности рынку не добавляет», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с этим он отметил, что в условиях кризиса риск дефолта может появиться в банковской системе любой страны.

«Есть кризис – есть риск. Наша задача и Нацбанка его минимизировать», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Строительство

Кабмин будет утверждать списки граждан на получение льготных квартир

Правительство своим коллегиальным решением будет утверждать персональные списки граждан на получение квартир, выкупленных за средства Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

«Кабинет Министров будет принимать решения о персональном утверждении списков определенных категорий населения, получающих квартиры, которые достраиваются за счет государственных средств», - сказал П.РОЗЕНКО.

В то же время, по его словам, списки очередников будут составляться на основе данных, предоставленных местными органами власти, в компетенцию которых входит ведение учета граждан на получение жилья.

Напомним, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА сообщил, что с учетом принятого постановления общий объем купленного жилья в рамках программы составит 4 тыс. 973 квартиры в 164 домах на общую сумму 1,345 млрд. грн. Средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет 3,964 тыс. грн.

Промышленность

Решение суда о приостановке приватизации ОПЗ доставлено в ФГИУ

Сегодня в 15.00 решение Окружного административного суд Киева от 22 сентября, приостанавливающее приватизацию Одесского припортового завода по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск), было доставлено в офис Фонда государственного имущества Украины курьерской службой. Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Днепроазот» Алексей НИЖНИК.

Вместе с тем, по словам А.НИЖНИКА, присутствовавшего при передаче судебного решения, сотрудники ФГИУ отказались принять конверт с документами у курьера. «Курьера не пропустили в канцелярию ФГИУ, которая обязана принять решение суда под расписку, вместо этого сотрудники Фонда рекомендовали опустить конверт почтовый ящик, установленный в вестибюле Фонда. Вручить документы иным способом оказалось невозможно, хотя Положением про порядок рассмотрения обращений граждан в Фонд госимущества четко предусмотрено, что обращение может быть передано в канцелярию Фонда лично. То есть право на регистрацию обращений граждан в ФГИУ гарантировано Конституцией Украины и такая практика существовала до вчерашнего дня, но с 22 сентября канцелярия ФГИУ никаких документов не принимает», - рассказал А.НИЖНИК.

При этом он выразил недоумение относительно действий руководства ФГИУ. «Как заявил в своем интервью исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, сегодня о существовании каких бы то ни было исков и судебных решений относительно конкурса по приватизации ОПЗ Фонд узнает из прессы. Это неправда, так как представитель Кабинета министров Украины П.БАТЮК и представитель ФГИУ М.ШАРАПА принимали участие в открытом заседании Окружного административного суда Киева, состоявшемся 22 сентября, но отказались от получения постановления суда об обеспечении иска ОАО «Днепроазот». Помощником судьи составлен акт об отказе получить решение суда», - добавил представитель ОАО «Днепроазот».

А.НИЖНИК убежден, что действия ФГИУ направлены на саботирование выполнения судебных решений о приостановке конкурса по приватизации ОПЗ. «Как я понимаю, таким примитивным способом руководство ФГИУ умышленно старается не выполнять решения суда, хотя и обязано это сделать по закону», - подытожил А.НИЖНИК.

22 сентября Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск) снова, уже в третий раз, приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

В судебном заседании было вынесено определение, согласно которому остановлено действие решения Фонда государственного имущества «Об утверждении информационного сообщения о проведении конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод». Суд запретил ФГИУ и комиссии по продаже акций ОАО «ОПЗ» проводить конкурс, а также судом запрещено Фонду госимущества допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис». ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением российского «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»).

Как уточнил представитель ОАО “Днепроазот” А.НИЖНИК, в уставном капитале ООО «Азот-Сервис» доля иностранного государства превышает 25%, и участие этой компании в приватизации ОПЗ прямо противоречит действующему законодательству Украины.

Определение суда вступило в законную силу.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5025/8,5375, к 12:00 цены повысились – 8,5150/8,5380. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,4940/8,5320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:45 Нацбанк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,0100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2830/0,2847, к 12:00 сузился спрэд – 0,2832/0,2846. К закрытию торгов цены снизились до 0,2830/0,2830. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0500 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4770/1,4840. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5630/12,6160, к 12:00 цены выросли до 12,5880/12,6180. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 12,5560/12,6150.

Официальный курс НБУ на 24 сентября

100 USD США – 800.6800 (на 23 сентября – 800.6800)

100 EUR – 1183.6452 (на 23 сентября – 1183.4050)

10 RUR – 2.6689 (на 23 сентября – 2.6479)

Учетные курсы банковских металлов НБУ на 24 сентября

за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 81249.00 (на 23 сентября – 80007.95)

961 XAG 10 Серебро – 1369.16 (на 23 сентября – 1335.53)

962 XPT 10 Платина – 106730.64 (на 23 сентября – 105129.28)

964 XPD 10 Палладий-24100.47 (на 23 сентября-23860.26)