АНОНС на 24 сентября

В рамках VІІ Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» состоится День атомной энергетики.

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Круглый стол на тему: «Развитие атомно-энергетического комплекса - залог энергетической безопасности государства». Участники: президент ДП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, специалисты Министерства топлива и энергетики Украины, народные депутаты, представители НАНУ, Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

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Пресс-конференция председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко на тему: "Счетная палата Украины о ситуации со стабилизационным фондом"..

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Пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко и должностных лиц Федеральной Торговой Комиссии США (FTC) Томаса Дадоу и Лауры Суливан, которые находятся в Украине с рабочим визитом. Тема пресс-конференции: «Принципы антимонопольных органов Украины и США в противодействии недобросовестной конкуренции и обманчивой рекламе»..

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Влияние льгот на перевозку грузов отдельным отраслям национальной экономики на функционирование и развитие железнодорожного машиностроения». Вопросы: Функционирование предприятий железнодорожного машиностроения в сложных экономических условиях 2008-2009гг.; «Укрзалізниця» - важная составляющая внутреннего рынка. Организация взаимодействия «Укрзалізниці» и поставщиков; и другие. Приглашены: Олег Мельник, директор Ассоциации «Производителей оборудования железнодорожной инфраструктуры»; Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ»; Лев Поляков, исполнительный директор Международной организации работодателей предприятий отрасли железнодорожного транспорта «Федерация железнодорожников Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 8-044-585-30-15, 8-067-697-89-57.

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