ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Минфин занимает у граждан», в котором пишет - вчера Министерство финансов начало продавать населению казначейские обязательства. Эти ценные бумаги с 23 сентября можно приобрести в отделениях Ощадбанка в Киеве и Киевской области, а с 28 сентября - и в других отделениях банка по всей стране…

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/minfin-zanimaet-u-grazhdan-130717/

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Также «Дело» в материале «Страховые традиции» продали «понарошку» пишет – проблемный страховщик «Страховые традиции» сменил владельца. Новый мажоритарный акционер компании - житель города Одессы господин Сорокопуд - решил ее ликвидировать. Эксперты рынка предполагают, что сделка по купле-продаже «Страховых традиций», скорее всего, техническая…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovye-tradicii-prodali-ponaroshku-130716/

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«Дело» в публикации «Эксперт: Доллар будет слабеть ко всем валютам и золоту» пишет - доллар после вливаний в экономику США в рамках программ финансового оздоровления будет ослабевать к большинству других мировых валют и золоту, считает Андрей Войтенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Финансы и Кредит"…

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/ekspert-dollar-budet-slabet-ko-vsem-i-zolotu-130667/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Высшее ценообразование» пишет – правительство предложило принять закон, ужесточающий регулирование цен на социально значимые товары. Согласно документу, Кабмин сможет устанавливать мораторий на повышение цен и расширит возможности по контролю над деятельностью производителей. За нарушение закона предпринимателей ожидают финансовые санкции, судебные иски и внеплановые проверки. Участники рынка уже опасаются снижения уровня рентабельности…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1242780

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«Коммерсант-Украина» в публикации «С предприятий снимают напряжение» пишет – промгоспредприятия – крупнейшие должники за электроэнергию – добиваются уступок от облэнерго. Вчера Кабмин сообщил о реструктуризации долга Запорожского титаномагниевого комбината перед "Запорожьеоблэнерго". Аналогичные переговоры ведут "Сумыхимпром" и завод им. Малышева. В результате из-за дефицита оборотных средств облэнерго будут вынуждены значительно сократить инвестпрограммы, опасаются в компаниях…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1242789

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Кабмин перенес НДС на бумагу» пишет - Кабинет министров пытается ликвидировать схему ухода от уплаты НДС при использовании производных ценных бумаг. Вчера правительство одобрило законопроект, предусматривающий уплату 20-процентного налога на операции с деривативами, выпущенными на реальные активы, например сырье или недвижимость. В первую очередь Минфин намерен ликвидировать схему минимизации на строительном рынке. Впрочем, у бизнеса еще есть время воспользоваться этой лазейкой – новый закон вступит в силу не раньше 2010 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1242753

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Издание «Экономические известия» в публикации «Регулирование обсудят с торговцами бензином» пишет – на вчерашнем заседании Кабмина вопрос введения механизма госрегулирования розничных цен на нефтепродукты не был рассмотрен. Ему предстоит пройти обсуждение с продавцами горючего, что, по мнению экспертов рынка, делает призрачными шансы проекта постановления, внесенного «с голоса» на прошлом Кабмине, быть принятым, по крайней мере, в предложенном Минэкономики варианте…

http://eizvestia.com/markets/full/4182303

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"Экономические известия" в публикации «АУБ ответила Кабмину» пишут - Ассоциация украинских банков от имени своих членов отказывается брать на себя ответственность за все беды украинской экономики, включая девальвацию гривни. Президент АУБ Александр Сугоняко просит не манипулировать цифрами, а глава совета НБУ Петр Порошенко считает, что других факторов, кроме паники, для обесценивания гривни нет…

http://eizvestia.com/fin/full/4182291

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«Газета по-киевски» в материале «Евросоюз вернет Украине негров» пишет – прямо с первого дня 2010 года в гости к украинцам могут пожаловать около 150 тыс. мигрантов из Азии и Африки, которых депортирует со своей территории Евросоюз. Это произойдет в том случае, если будет доказано, что нелегалы попали в Европу через украинскую границу. Такое мероприятие предусмотрено договором о реадмиссии с ЕС, который Верховная Рада ратифицировала еще в 2008 году. По словам эксперта Института стратегических исследований Павла Рудякова, эта проблема давно находится на повестке дня, но реализация планов депортации до сих пор откладывалась…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/24/090550.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украине построят шесть Лас-Вегасов» пишет – через три месяца после запрета игорного бизнеса в Украине снова вспомнили об обещанных украинских лас-вегасах. Госкомпредпринимательства опубликовал законопроект «Об азартных играх», который предлагает создать у нас шесть зон, где будут разрешены игорные заведения. Однако если раньше говорили о том, что казино должны уйти в села и дать там хотя бы рабочие места, то, по мнению авторов этого проекта, для азарта как нельзя лучше подходят... Киев, Харьков, Донецк, Одесса, Львов и Крым…

http://www.segodnya.ua/news/14080870.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Статданные и реалии: кредиты, депозиты, ставки…» пишет - вопрос обслуживания кредитов будет остро стоять порядка 3-4 лет. Разрешить ситуацию могут «кредитные каникулы», которые позволили бы найти компромисс. Пойдет ли на это власть?..

https://economics.unian.net/rus/detail/21676

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Туристический сезон: Крым не прошел испытание кризисом?..» пишет - по официальным данным, количество отдыхающих в Крыму сократилось на 20%, а независимые эксперты считают, что на 40% и более. Может провальный сезон заставит отельеров задуматься…

https://economics.unian.net/rus/detail/21654

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Господдержка не вывезет» пишет – в 2010 г. правительство России выделит на госзакупки автотехники 20 млрд руб. - вдвое меньше, чем в этом году. Это не от жадности. Чиновники уверены, что продажи автомобилей начнут восстанавливаться…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/24/214657

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Издание «Известия» в публикации «Катастрофа на Саяно-Шушенской: ГЭС погубил датчик скорости» пишет - проводя собственное расследование, "Известия" встретились со специалистом по аэродинамике, кандидатом физико-математических наук Юрием Лобановским. Он опубликовал в Интернете свою подкрепленную расчетами версию, из которой следует, что ротор второго гидроагрегата выбросило из-за отказа одного-единственного узла - датчика частоты вращения ротора…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3133379/

(УНИАН)