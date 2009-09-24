ГЛАВНОЕ на 24 сентября (день)

Хроника дня

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Финансы

«ОТП Банк» погасил 63 млн. долл. внешнего долга

АО «OTП Банк» в соответствии с соглашением о привлечении двутраншевого синдицированного кредита на общую сумму 100 млн. долл. погасил транш А в размере 63 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, соглашение о привлечении двутраншевого синдицированного кредита было подписано АО «ОТП Банк» в сентябре 2008 года. Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (Австрия) и Bayerische Landesbank (Германия). Средства по траншу А были предоставлены сроком на один год, процентная ставка определялась как ставка LIBOR+ 1,25% годовых.

Второй транш – транш B был предоставлен банку сроком на 2 года и имеет процентную ставку в размере ставки LIBOR+ 1,65% годовых. Привлеченные средства используются в общих корпоративных целях OTP Bank, а также для финансирования торговых операций клиентов банка.

ТЭК

«Укрэнерго» надеется подписать соглашение с ЕБРР и ЕИБ

НЭК «Укрэнерго» рассчитывает до конца текущего года подписать кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении 300 млн. евро на строительство линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Константин УЩАПОВСКИЙ.

«Я думаю, что до конца этого года проектное и кредитное соглашения будут подписаны», – сказал он, отметив при этом, что данный проект вызывает особенную заинтересованность европейских финансовых партнеров.

К.УЩАПОВСКИЙ также уточнил, что, согласно прогнозной оценке, стоимость строительства линии электропередачи в ценах 2009 года составляет коло 3 млрд. грн.

Строительство планируется завершить в 2015 году.

По его словам, в ближайшее время проект строительства ЛЭП будет передан для проведения экспертизы в «Укрбудинвестэкспертизу».

К.УЩАПОВСКИЙ отметил, что строительство линии позволит существенно улучшить стабильность работы Южной энергосистемы, а также обеспечить дополнительные 250-300 МВт мощности для электроснабжения Крыма.

При этом он подчеркнул, что реализация данного проекта рассматривается правительством Украины как приоритетная.

Как сообщал УНИАН, системный оператор магистральный сетей НЭК «Укрэнерго» планирует привлечь у ЕБРР и ЕИБ 350 млн. евро на реализацию первого этапа строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

По словам пресс-секретаря министра топлива и энергетики Фэнта ДИ, на первом этапе планируется построить высоковольтную линию 750 кВ между городами Энергодар и Новая Каховка, включая строительство новой подстанции 750/330 кВ "Каховская" с одним автотрансформатором и двух дополнительных линий 330 кВ, которые соединят новую подстанцию с энергосистемой. Прогнозная стоимость реализации первого этапа – 3,5 млрд. грн. На втором этапе планируется монтаж второго автотрансформатора на подстанции «Каховская» для обеспечения дальнейшего строительства еще 6 заходов 330 кВ. Стоимость второго этапа – 2 млрд. грн.

По словам Ф.ДИ, в случае положительного решения международных финансовых организаций по выделению кредита генеральный подрядчик строительства линии будет определен на международном тендере. К реализации проекта планируется привлекать также украинские строительно-монтажные компании.

Общество

Тимошенко возобновит выплаты сбережений Сбербанка СССР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО с 1 января 2010 года планирует возобновить выплаты сбережений Сбербанка СССР. Об этом она заявила вчера вечером в Полтаве во время прямого эфира на ТК "Місто".

"До 2008 года мы даже не имели реестра вкладчиков. Мы сделали его. Таких оказалось 8,5 млн. чел. В 2008 году мы оплатили 6,5 млн. человек компенсаций по тысяче гривень. Осталось еще 2 млн. человек, но Президент и парламент заблокировали поправки в бюджет, где были заложены эти средства. В 2009 году - кризис. В 2010 году с 1 января планируем возобновить выплаты", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, кризис в стране уменьшается, и средства можно будет изыскать.

"После президентских выборов мы не будем иметь противодействия и возобновим эту программу", - сказала премьер-министр.

Литвин: в ВР есть голоса для принятия законов о повышении соцстандартов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что в парламенте есть достаточно голосов для принятия законопроектов о повышении социальных стандартов, но он не понимает, почему депутаты из фракции Партии регионов отказываются от голосования руками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время согласительного совета.

Он отметил, что на протяжении 20 дней представители фракции Партии регионов блокировали работу ВР и не давали привычным способом принимать законы о повышении соцстандартов, а теперь отказываются голосовать и руками.

Комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА, что все законопроекты должны голосоваться руками, если уже изменена процедура относительно законопроектов о повышении социальных стандартов, В.ЛИТВИН сказал: «Нет вопросов, внесите постановление и пусть ВР его рассмотрит».

В то же время, по словам председателя ВР, уже сегодня понятно, что решение о повышении социальных стандартов не нужно.

Транспорт

«Днеправиа» предложил за «Аэросвит» 232 млн. грн.

ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» предлагает заплатить за государственный пакет акций Авиакомпании «Аэросвит» 232 миллиона гривен – в 13,5 раз больше цены, предложенной Фондом государственного имущества Украины.

Об этом говорится в письме администрации ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» к руководству ФГИУ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

“Днеправиа” напоминает о намерении ФГИУ продать в процессе приватизации государственного имущества госпакет акций ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит» - 96830 штук акций, что составляет 22,3941% уставного капитала Авиакомпании. ФГИУ утвердил оценочную стоимость указанного государственного пакета, за которую предложено приобрести пакет акционерам Авиакомпании «Аэросвит», в 17 млн. 003 тыс. грн.

ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» “этим письмом заявляет о своей готовности заплатить за государственный пакет акций Авиакомпании «Аэросвит» значительно выше цену – 232 миллиона гривен”.

Как отмечают авторы письма, “у нашей авиационной компании есть инвестор, который согласен обеспечить наше предприятие достаточными средствами для выполнения приватизационных обязательств. Вместе с другими акционерами мы готовы развивать Авиакомпанию «Аэросвит» с целью закрепления позиций последнего как лидера на рынке авиаперевозок и получения максимального социально-экономического эффекта от деятельности компании”.

“Днеправиа” напоминает об основном принципе приватизации – “достижении максимального экономического эффекта от продажи объекта приватизации”, и отмечает, что оценивает госпакет акций «Аэросвита», который подлежит приватизации, в сумму, в 13,5 раз превышающую стоимость продажи, предлагаемой ФГИУ на данный момент.

В письме подчеркивается, что ОАО «АК «Днеправиа» “имеет опыт успешной прозрачной приватизации, проведенной в соответствии с законом. Так, в процедуре приватизации нашей авиационной компании инвестор заплатил за 94,572% акций нашей компании больше 59 миллионов гривен, при этом согласно условий продажи инвестор обеспечил погашение кредиторской задолженности на сумму свыше 400 млн. грн. Кроме того, новый владелец предприятия взял на себя обязательство инвестировать в развитие и модернизацию “Днеправиа” свыше 800 млн. грн., в том числе – инвестировать средства, необходимые для выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года”.

Авиационная компания «Днеправиа» считает, что утвержденная ФГИУ цена не отвечает действительной рыночной стоимости государственного пакета акций. “Стоимость немногим больше 17 миллионов гривен является крайне заниженной и, очевидно, не учитывает позиции Авиакомпании «Аэросвит» на мировом и внутреннем рынках, стоимость всемирно известного бренда «Аэросвит», а также отдельных активов компании, в частности – земельного участка санаторно-курортного назначения размером 66 гектаров в парковой зоне на побережье моря в Форосе (Крым). Следует принимать во внимание и то, что Аваикомпания «Аэросвит» успешно работает, приносит прибыли, и, несмотря на финансово-экономический кризис, не теряет позиций лидера на рынке”, - подчеркивается в письме-обращении к ФГИУ.

На основании вышеприведенного, ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» просит допустить ее к участию в приватизации государственного пакета акций ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит» и не проводить продажу государственного пакета акций авиакомпании «Аэросвит» по сниженной стоимости, а осуществить ее по рыночной цене.