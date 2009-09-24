Кабмин предлагает изменить систему государственного планирования

Кабинет Министров Украины предлагает изменить систему государственного прогнозирования и планирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, соответствующий законопроект "О государственном прогнозировании и стратегическом планировании в Украине" был одобрен на заседании Кабмина 23 сентября т.г.

По словам министр экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, главной целью законопроекта является определение правовых, экономических и организационных принципов формирования целостной системы государственного прогнозирования и стратегического планирования, которая обеспечивает устойчивое развитие Украины.

Законопроектом предлагается ввести новый горизонт планирования – долгосрочный (10 лет), для чего правительство будет готовить два документа: схема (прогноз) развития и размещения производительных сил Украины и стратегия развития Украины. Важной составляющей стратегии, отмечают в Минэкономики, должна стать государственная региональная стратегия.

Основным программным документом правительства на среднесрочный период (5 лет) должен стать стратегический план развития страны с ежегодным продолжением на год. В этом документе должны определяться и совмещаться основные задания, целевые индикаторы и параметры развития (макроэкономические, бюджетные, социальные) на следующий и четыре последующих года.

Составляющими стратегического плана должны стать: сценарные условия развития экономики страны; основные макроэкономические балансы национальной экономики и балансы производства и потребления основных видов продукции на плановый год; перечень государственных целевых программ, выполнение которых предусматривается в плановом году с целью реализации заданий стратегического плана, с приведением объемов и источников их финансирования; программа капитальных инвестиций на среднесрочный период.

«Именно этот документ должен ежегодно приниматься правительством и служить экономической основой для подготовки проекта Государственного бюджета», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

«Фундаментом пирамиды среднесрочных документов должны стать стратегические планы центральных органов исполнительной власти. Такой план должен отображать приоритеты деятельности, целевые индикаторы и финансовые параметры, которыми будет руководствоваться центральный орган исполнительной власти для реализации политики в соответствующей сфере деятельности и достижения ожидаемых конечных результатов», – подчеркнул министр экономики.

Цели и ожидаемые результаты, определенные в стратегических и годовых планах министерств, должны стать основой для разработки их бюджетных программ и, в дальнейшем по цепочке, определения объемов и направлений формирования расходов бюджета. Также стратегические планы должны заменить стратегию развития отдельных отраслей.

Кроме того, документом предлагается разрабатывать стратегические планы развития государственных хозяйственных объединений, национальных акционерных компаний, государственных холдинговых компаний (всего около 60) на 5-летний период.

Также законопроектом предлагается ввести новый вид целевых программ: региональные и местные.

На краткосрочный период в системе будут функционировать только государственный и местный бюджеты, годовые планы центральных органов исполнительной власти и региональные программы развития, которые конкретизируют долго- и среднесрочные документы.

«Новая система государственного прогнозирования и стратегического планирования должна существенно сократить количество документов, которые определяют цели и приоритеты развития страны, и сконцентрировать работу центральных органов власти на них, определить основным горизонтом планирования среднесрочный период по сравнению с краткосрочным и вернуться к приоритету экономической политики… Мы должны устанавливать цели, критерии их достижения и сопоставлять их с финансовыми возможностями страны. Это открывает путь к среднесрочному бюджетному планированию, которое внедряют почти во всех странах мира. Без изменения существующей системы невозможно обеспечить долгосрочное устойчивое развитие страны», – убежден Б.ДАНИЛИШИН.