АМК возбудит десятки дел относительно обманчивой рекламы
Антимонопольный комитет Украины до конца года возбудит десятки дел относительно обманчивой рекламы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Антимонопольный комитет будет сурово применять закон в отношении обманчивой рекламы.
“Это приоритетная сфера деятельности работы АМК. До конца года вы услышите о десятках дел”, - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.
Он также сообщил, что АМК, прежде всего, будет заниматься поиском обманчивой рекламы в таких сферах как фармацевтика, услуги здравоохранения, продукты питания, реклама банковских финансовых услуг.
А,МЕЛЬНИЧЕНКО обратился за помощью к СМИ и обычным людям, которым не безразлична ситуация в стране. “Я очень надеюсь на то, что СМИ дадут нам данные о том, где, на их взгляд, такие нарушения есть. Я очень на это рассчитываю”, - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.
По данным АМК, с начала этого года ведомство прекратило 36 нарушений в виде распространения информации, которая вводит в заблуждение потребителя. Сейчас на рассмотрении в органах комитета находится свыше 50 дел относительно распространения лживой информации.
Справка УНИАН. В декабре 2008 года Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины “О защите от недобросовестной конкуренции”. Закон урегулировал процессуальные аспекты деятельности антимонопольных органов, установил механизмы для борьбы АМК с недобросовестной информацией, в том числе, рекламой. Закон предусматривает установление ответственности субъектов ведения хозяйства – физических лиц за недобросовестную конкуренцию. Органы АМК имеют право применять к такой категории нарушителей штраф до 5% их годовой выручки, как и в случае с привлечением юридических лиц.