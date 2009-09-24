BNP Paribas намерен досрочно вернуть долг французскому правительству на общую сумму 5,1 млрд евро

На решение BNP Paribas досрочно вернуть деньги, взятые у правительства на поддержание жизнеспособности, влияет положительная ситуация на французском банковском рынке, а также «дороговизна» этих средств. Чем быстрее BNP Paribas вернет займ, тем дешевле ему обойдется помощь».