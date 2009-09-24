В Германии цены на промпродукцию выросли на 0,5%

В Германии цены на промпродукцию в августе выросли на 0,5% против июля

В целом, цены на промпродукцию в августе 2009 г., по сравнению с августом 2008 года, в Германии снизились на 6,9%. Для экономики этой страны дефляция, а тем более в секторе промышленного производства, - очень тяжелое испытание. Падение цен, прежде всего, говорит о сокращении объемов производства и доходов компаний и населения. Небольшой рост цен - сигнал, что ситуации изменяется к лучшему.