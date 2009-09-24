МВФ продаст 403,3 т золота из своих запасов

Основным покупателем считается Китай. Продажа золота будет проводиться в течение нескольких лет. На сегодня КНР обладает самыми большими золотовалютными запасами - около 2,13 трлн. долл. Не было бы проблем, если бы Китай начал из мирового экспортера превращаться в мощного импортера. Но этого не происходит, в связи с чем в мировой экономике формируются основания для нового кризиса, теперь уже локального, на азиатском рынке.