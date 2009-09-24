Правительство Китая инвестировало в экономику страны более 586 млрд. долл.

Это сделано в рамках пакета антикризисных мер. По итогам первого полугодия ВВП Китая вырос на 7,1%, при этом 6,2 п.п. роста было обеспечено притоком инвестиций. Рост ВВП Китая в условия кризиса только настораживает. Вполне можно понять «бегство» капитала из стран, где происходит падение ВВП и объемы потребления снижаются. Но именно не менее опасно и чрезмерное инвестирование денег в экономику, где курс национальной валюты жестко регулируется государством и экономику только условно можно считать рыночной.