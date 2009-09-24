За полугодие экспорт Германии упал на 23,5%

17:20, 24 сентября 2009
Разное
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За полугодие экспорт Германии упал на 23,5%

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года ( в странах ЕС падение экспорта за первое полугодие составило 20%). Самое большое было зафиксировано по торговым операциям с Россией и Турцией. Германия -  крупнейший мировой экспорт и поэтому даже незначительное снижение  отрицательно сказывается на экономике. Столь существенное падение  свидетельствует, что выход экономики из кризиса может затянуться.

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