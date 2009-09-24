За полугодие экспорт Германии упал на 23,5%

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года ( в странах ЕС падение экспорта за первое полугодие составило 20%). Самое большое было зафиксировано по торговым операциям с Россией и Турцией. Германия - крупнейший мировой экспорт и поэтому даже незначительное снижение отрицательно сказывается на экономике. Столь существенное падение свидетельствует, что выход экономики из кризиса может затянуться.