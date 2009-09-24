Производство стали в мире за 8 месяцев составило 759,5 млн. т

Против 927,8 млн. т за аналогичный период 2008 г. (падение 18,1%) - статданные World Steel Association (Worldsteel). Динамика производства стали один из главных индикаторов состояния мировой экономики. Снижение объемов выпуска, прежде всего, сигнал - спрос на товары снижается, и будет снижаться в ближайшее время.