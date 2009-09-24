Госдолг Великобритании достиг рекордных 800 млрд. фунтов стерлингов

Это соответствует 57,5% совокупного национального продукта. Такие данные обнародовало британское Управление национальной статистики. Большой государственный долг будет существенно тормозить выход экономики Великобритании из кризиса. А «ностальгия» по фунту стерлингу будет только усугублять проблемы на мировой арене.