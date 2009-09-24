В I квартале прямые инвестиции из развитых стран упали на 46,2%
17:23, 24 сентября 2009Разное
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В I квартале прямые инвестиции из развитых стран упали на 46,2%
Изменение динамики прямых иностранных инвестиций из развитых стран в развивающиеся только подтверждают прогнозы аналитиков, что выход из рецессии экономик развитых стран может существенно затормозится, а экономики развивающихся стран не способны выступить регулятором мировых финансовых потоков.
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