В I квартале прямые инвестиции из развитых стран упали на 46,2%

17:23, 24 сентября 2009
Разное
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В I квартале прямые инвестиции из развитых стран упали на 46,2%

Изменение динамики прямых иностранных инвестиций из развитых стран в развивающиеся только подтверждают прогнозы  аналитиков, что выход из рецессии экономик развитых стран может существенно затормозится, а экономики развивающихся стран не способны  выступить регулятором мировых финансовых потоков.

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