В I квартале прямые инвестиции из развитых стран упали на 46,2%

Изменение динамики прямых иностранных инвестиций из развитых стран в развивающиеся только подтверждают прогнозы аналитиков, что выход из рецессии экономик развитых стран может существенно затормозится, а экономики развивающихся стран не способны выступить регулятором мировых финансовых потоков.