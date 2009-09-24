В Киеве проходит международный кинофестиваль «10 МУЗА»

С 20 по 26 сентября 2009 года в Киеве проходит Международный Кинофестиваль Студенческих Работ «10 МУЗА», фестиваль анимационных фильмов и фестиваль кино с обучающей программой для инвалидов силами профсоюза студентов, которые обучаются в Киевском Национальном Университете Театра, Кино и Телевидения им. И. К. Карпенка-Карого «ШПИК».

Как сообщает пресс-служба спонсора кинофестиваля ТМ Горилочка, главная цель фестиваля – возрождение украинского кинематографа, и выход украинского кинорынка на мировой уровень.

Организаторы хотят пробудить интерес среди населения к отечественному кино, дать возможность реализовать себя творческим людям в украинском кино, создать творческую базу среди непрофессионалов с целью дальнейшего их обучения, совершить кинопрорыв в Украине с целью поднятия культурного уровня населения.

В течение всей недели фестиваля работает киногородок, где расположены различные объекты: кастинги профессиональных и непрофессиональных актеров, настоящая съемка клипов, кинопоказы, мастер-классы, кинофорумы, выставки-ярмарки фото и

художественных работ, создание базы данных всех желающих сниматься и

работать в кино как профессионалов, так и аматоров.

В перспективе «Десятой музы» намечены конкретные задачи, а именно: ежемесячные показы аматорского кино по жанрам и бизнес семинары по производству кино; программа на телеканале о том как создается кино; съемки фильмов оргкомитетом фестиваля; создание юридического союза для написания нового закона в сфере кино и

телевидения и многое другое.

Целевая аудитория фестиваля не только молодежь и студенты киношкол и школ искусств, культурная элита Украины, но это и «активная аудитория», так как задача фестиваля состоит в том, чтобы привлечь интерес к возрождению украинского кинематографа у всего населения Украины.

Международный Кинофестиваль « 10 МУЗА » не коммерческий, а социальный проект. Кинофестиваль поддержали Министерство культуры и туризма, Министерства науки и образования, Министерство семьи и молодежи, киевская администрация управление по делам семьи и молодежи.