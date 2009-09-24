Главное на 24 сентября (вечер)

Фондовый рынок/ТЭК

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «СС» до «С». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Оба рейтинга оставлены под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный».

Fitch также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза" на сумму 500 млн. долл. с уровня «CC» до «C» и исключило его из списка Rating Watch «Негативный». Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям компании находится на уровне «RR4».

«Понижение рейтингов отражает недавние заявления "Нафтогаза" и правительства Украины относительно их готовности реструктуризировать весь долг компании в иностранной валюте. В настоящее время Fitch считает маловероятным, что еврооблигации будут погашены в срок (30 сентября 2009 г.), и, если выплаты не будут произведены, агентство осуществит дальнейшее понижение РДЭ "Нафтогаза" до уровня «RD» (ограниченный дефолт)», - говорится в сообщении.

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» объявила условия запланированной реструктуризации внешней задолженности компании.

Как отмечается в сообщении компании, переданном агентству УНИАН, НАК пригласила владельцев евробонда на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

По данным компании, цель этой реструктуризации – частично решить проблемы, которые стоят перед НАКом и снизить степень финансовых рисков компании.

Люксембургская фондовая биржа сегодня в обед известила об отмене приостановки торгов еврооблигациями НАК «Нафтогаз Украины». Извещение размещено на сайте биржи.

Кроме того, на сайте сообщается, что встреча держателей евробондов «Нафтогаза» для принятия решения запланирована на 19 октября 2009г. в Лондоне, в офисе компании Latham & Watkins.

Напомним, сегодня утром Люксембургская фондовая биржа известила о приостановке торгов евробондами НАКа.

Фонд госимущества отменил торги по продаже государственных пакетов акций «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», которые должны были состояться 25 сентября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

В связи с полученной информацией, торги отменены в связи с отсутствием заявок.

В пресс-службе также сообщили, что торги по продаже указанных пакетов акций перенесены на 2 октября т.г.

ЗАО «Укртатнафта» оспорило в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения «Татнефтью» (РФ) 8,6% акций ЗАО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил начальник юридического департамента ЗАО "Укртатнафта" Валерий КОРНЕЛЯК.

Он уточнил, что определение, которым открыто соответствующее производство, вынесено судом 2 сентября.

По словам В.КОРНЕЛЯКА, причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, согласно которому татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнафты» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

«То есть, была изменена форма взноса», - отметил В.КОРНЕЛЯК.

Он уточнил, что слушание в рамках дела состоится в хозсуде 20 октября.

Cтроительство

В ЮНЕСКО обеспокоены состоянием Софийского собора и Киево-Печерской Лавры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства Украины.

Согласно сообщению, по результатам 33-й сессии Комитета всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, на котором рассматривался отчет мониторинговой миссии Центра всемирного наследия (ЦВН) ЮНЕСКО и Международного совета по вопросам памятников и выдающихся мест (ІКОМОС) относительно состояния сохранности объекта всемирного наследия “Собор Св. Софии, Киево-Печерская Лавра и прилегающие монастырские сооружения», миссия отослала Украине исполнительное заключение и перечень рекомендаций экспертов ЦВН и ІКОМОС.

В своем заключении миссия отмечает отсутствие эффективного механизма управления объектами. В частности, были отмечены проблемы с надлежащей охраной их режимностью, а также отдельные геологические проблемы на территории Киево-Печерской Лавры.

В исполнительном заключении подчеркивается, что построенные новые здания в рамках буферных зон имеют негативное влияние на подлинность и целостность объекта всемирного значения. А сохранение подлинности является не только одним из основных требований к памятникам, которые претендуют на включение в список ЮНЕСКО, но и залогом продолжения пребывания объекта в списке.

При этом обеспокоенность экспертов вызывает застройка на оползнеопасных склонах Днепра. Миссия рекомендовала Украине рассмотреть возможность организации эффективного сохранения не только зданий, но и культурного ландшафта, который включает природные компоненты Днепровских склонов и берега Днепра.

Миссия также рекомендовала расширить буферную зону Софийского собора до ул. Крещатик, территории Бессарабской площади и рынка включительно.

При этом миссия настаивает на введении моратория на строительство высоток, которые нивелируют панораму исторического монастырского ландшафта на берегах Днепра.

Миссия рассчитывает получить от Украины обновленную карту объектов и их буферных зон, на которых должны быть отображены все застройки и изменения, которые произошли за последние 5-10 лет.

В случае, если рекомендованные экспертами меры не будут выполнены в полной мере, КВН рассмотрит вопрос о переводе объектов в список всемирного наследия, которое находится в опасности.

(УНИАН)