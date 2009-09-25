Главы МИД Украины и Канады подписали "дорожную карту"

В Нью-Йорке в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в рамках участия в 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Канады Лоуренсом КЕННОНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время встречи была подписана «Дорожная карта украинско-канадских отношений». Этот документ выводит сотрудничество между Украиной и Канадой на новый уровень, фиксируя взаимное желание углублять двустороннее сотрудничество и определяя его приоритеты в области экономики, политики, безопасности, гуманитарной и культурной сферах.

В «Дорожной карте» отмечается родственность двух демократий на основе общих ценностей и интересов, включая распространение демократии и экономических свобод, гарантирование безопасности и территориальной целостности, укрепление верховенства права, поддержку инновационного технологического развития.

В подписанном документе Канада подтверждает поддержку вступления Украины в НАТО и обязуется работать совместно с Украиной и странами - членами Альянса для достижения этой цели.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр текущих вопросов двустороннего сотрудничества. Главы МИД Украины и Канады согласились с необходимостью дальнейшего наращивания положительной динамики двусторонних контактов, для чего согласовали их перспективный график. В.ХАНДОГИЙ затронул вопрос постепенной либерализации канадской стороной визового режима в отношении граждан Украины.

В.и.о. министра иностранных дел Украины предложил провести в ближайшее время политические консультации между МИД двух стран и подтвердил Л.КЕННОНУ приглашение посетить Украину.