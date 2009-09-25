Курс НБУ на 25.09.09

Официальный курс НБУ на 25.09.09100 USD США – 800.6800 (24 сентября – 800.6800) 100 EUR – 1182.4442 (24 сентября – 1183.6452) 10 RUR – 2.6629 (24 сентября – 2.6689) Учетные курсы банковских металлов на 25.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-81188.95 (24 сентября-81249.00) 961 XAG 10 Серебро-1341.94 (24 сентября-1369.16) 962XPT10Платина-105529.62(24 сентября-106730.64) 964XPD10 Палладий-23539.99(24 сентября-23539.99)

Официальный курс НБУ на 25.09.09 100 USD США – 800.6800 (24 сентября – 800.6800) 100 EUR – 1182.4442 (24 сентября – 1183.6452) 10 RUR – 2.6629 (24 сентября – 2.6689) Учетные курсы банковских металлов на 25.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-81188.95 (24 сентября-81249.00) 961 XAG 10 Серебро-1341.94 (24 сентября-1369.16) 962XPT10Платина-105529.62(24 сентября-106730.64) 964XPD10 Палладий-23539.99(24 сентября-23539.99)

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