ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Нафтогаз» раскрыл карты», в котором пишет - «Нафтогаз Украины» официально обнародовал условия реструктуризации своих долгов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/naftogaz-raskryl-karty-130900/

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Также «Дело» в материале «АвтоВАЗ» начинает массовые увольнения» пишет – убыточный российский автогигант "АвтоВАЗ" увольняет 27 600 человек и до конца кризиса будет выпускать не более 500 000 авто в год…

http://delo.ua/avtodelo/avtobiznes/avtovaz-nachinaet-massovye-uvolnenija-130910/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках (21-25 сентября)» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/chto-novogo-v-problemnyh-21-25-sentjabrja-130889/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Энергетики оставят уголь в запасе» пишет – Минтопэнерго более чем в два раза увеличило требования к энергетикам по запасам угля. Если инициативу министерства сегодня поддержит Оптовый рынок электроэнергии, часть частных теплоэлектростанций уже через 5 дней будут вынуждены остановить работу. Участники рынка считают эту меру бесполезной – дефицит угля Украине не грозит. А эксперты видят в ней попытку передела на рынке электроэнергии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1243420

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Кабинет министров подсластил ситуацию» пишет – в Украине вводится механизм залоговых закупок сахара – производители смогут получить из Аграрного фонда (АФ) заем со ставкой 9% годовых под залог продукта. Для сахарных заводов это возможность привлечь недорогие средства, но популярностью эта схема будет пользоваться лишь если АФ будет оценивать залоговый сахар по рыночным ценам, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1243416

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Металлурги оказались вне подозрений» пишет - Евросоюз и Индия завершили антидемпинговые расследования в отношении украинской металлопродукции. Если недавняя отмена ограничений со стороны ЕС затронула интересы лишь нескольких украинских заводов, то прекращение расследования Индией дает шанс нарастить объемы экспорта горячекатаного проката всем украинским метпредприятиям…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1243428

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ритейл консолидирует доставку» пишет – сеть супермаркетов «Фуршет» в следующем году создаст совместную логистическую сеть со своим партнером «Ашан Гипермаркет Украина», входящим в группу Auchan (Франция). Таким образом, компании смогут сократить затраты в кризис на хранение и транспортировку товаров…

http://eizvestia.com/markets/full/4182375

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"Экономические известия" в публикации «За зерно заплатят семечкой» пишут - чиновники вмешаются в масличный рынок, скупающийся по низким ценам. Представители отрасли называют это попытками компенсировать недополученные прибыли селян от продажи зерна по низким ценам за счет масличников…

http://eizvestia.com/markets/full/4182380

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«Газета по-киевски» в материале «Подайте, кто-нибудь, – за газ рассчитаться» пишет – рейтинг украинского «Нафтогаза» накануне очередного срока выплаты долга ($500 млн.) снижен до угрозы дефолта…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/25/085056.html

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Издание «Сегодня» в публикации «За жилье стариков ведутся войны» пишет – в столице орудуют «помощники» одиноких пенсионеров, которые отбирают у них квартиры…

http://www.segodnya.ua/news/14081164.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Приватизация ОПЗ - передача имущества Украины другому государству?» подает интервью представителя ОАО «Днепроазот» в суде Алексея Нижника, который рассказал о ситуации вокруг ОПЗ…

http://economics.unian.net/rus/detail/21779

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банковские вклады: все тайное рано или поздно становится явным» пишет - банковская тайна является одним из основных показателей качества услуг финансового сектора. Но и в эту сферу кризис внес свои коррективы. Скандалы вокруг «тихих финансовых гаваней» раскручиваются по нарастающей. А основной «оплот молчания» пострадал в этой истории больше других. Речь идет о швейцарских банках…

http://economics.unian.net/rus/detail/21735

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Опять война» пишет – Альфа-банк требует банкротства двух «дочек» UC Rusal и грозит тем же большинству остальных компаний Олега Дерипаски. Этой угрозы оказалось достаточно, чтобы алюминиевый холдинг погасил долги перед «Альфой». Но конфликт грозит повториться: банк намерен скупать долги компаний Дерипаски…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/25/214731

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Издание «Известия» в публикации «Энергореформу пустят на шпильки?» пишет - до конца этой недели Ростехнадзор передаст в правительство предварительный доклад о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По данным "Известий", официальная версия - это уже озвученное целым рядом специалистов разрушение шпилек, удерживающих крышку гидроагрегата. Вопрос в том, как "разложится" ответственность за эту поломку, повлекшую гибель 75 человек. В правительстве все чаще говорят, что всему виной потеря контроля над ГЭС в результате энергореформы. Так можно ли повернуть историю вспять и вернуть РАО "ЕЭС"?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3133437/

(УНИАН)