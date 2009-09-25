АНОНС на 25 сентября

Пресс-конференция, посвященная созданию Профессиональной ассоциации корпоративного управления (ПАКУ). Участники: председатель правления ПАКУ, директор Центра корпоративного управления Александр Окунив; член ГКЦБФР Николай Бурмака; ведущий руководитель Консультативных программ IFC в Европе и Центральной Азии Мотря Онищук-Морозова; резидент Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев Алексей Кий.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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В рамках VІІ Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» состоится круглый стол на тему: «Состояние и перспективы использования возобновляемых источников энергии в контексте Энергетической стратегии Украины до 2030 года» и конференция «Техническое диагностирование энергетического оборудования ТЭС после долгосрочной эксплуатации». Министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан посетит форум, он осмотрит экспозиции участников выставки и примет участие в закрытии работы Форума. По завершении запланировано общение министра с представителями СМИ.

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Круглый стол на тему: Трансформация денежно-банковской сферы Украины - необходимое условие выхода из финансово-экономического кризиса: мировой опыт”. Организаторы: Институт трансформации общества и Институт мировой экономики и международных отношений НАНУ. Участники: Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Антон Филипенко, зав.кафедры мирового хозяйства и международных экономических отношений Института международных отношений КНУ им..Т. Шевченко; Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ.

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Пресс-конференция на тему: «Интернет-магазины вытянут украинцев из кризиса». Приглашены: Ярослав Месяц, лидер партии малого и среднего бизнеса; Александр Гудков, основатель компаний «TimeToShop»; Мария Бех, основатель компаний «TimeToShop»; Анна Цуд, директор ООО "Мобитрейд ЮЕЙ"; Олег Витенко, генеральный директор интернет-компании «Bookshop».

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В Пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится совместная пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко и министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана на тему: «Газификация, электрификация, альтернативные виды топлива? Ответ - в региональных программах модернизации систем теплоснабжения». Пресс-конференция будет сопровождаться мультимедийной презентацией .

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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «НАК «Нефтегаз Украины»: состояние проблем». Участники: Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.