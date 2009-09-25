Украина подписала протокол к Международному пакту о правах

Украина подписала Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, церемония подписания состоялась 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. От имени Украины упомянутый международный договор подписала министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Украина вместе с Бельгией, Эквадором, Финляндией, Францией, Габоном, Португалией, Словакией, Испанией и Уругваем была в числе первых, кто поставил свою подпись под этим историческим документом.

Дополнительный протокол был принят 10 декабря 2008 года и вступит в силу после его ратификации десятью государствами. Он создает правовой механизм обращения отдельных личностей с жалобами о нарушении их прав, гарантированных международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, в специально созданный с этой целью Комитет.