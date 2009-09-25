Главное на 25 сентября (день)

Финансы

Дефицит платежного баланса Украины за январь-август 20009 года составил 10,849 млрд. долл. по сравнению с профицитом в 6,229 млрд. долл. годом ранее. Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

За 8 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,1 млрд. долл. сравнительно с 7,970 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года, благодаря резкому сокращению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса (в 5,8 раза - до 1,7 млрд. долл. против 9,8 млрд. долл. в январе-августе 2008 года).

За январь-август т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 9,7 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным на уровне 14,2 млрд. долл. Формирование дефицита в текущем году предопределенно низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствами частного сектора новыми привлечениями.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину за первые 8 месяцев т.г. оцениваются в 2,5 млрд. долл., что в 3,2 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составило 7,1 млрд. долл. (сравнительно с 11,9 млрд. долл. чистых привлечений за январь-август 2008 года). Rollover за 8 месяцев 2009 года оценен в 76%, для банковского сектора этот показатель составлял 73%, для реального - 86%.

По данным НБУ, в августе 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины составило 2,6 млрд. долл. (в июле т.г. дефицит составил 0,9 млрд. долл.) сравнительно с профицитом 1,347 млрд. долл. за август 2008 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило с уровня «D/E» до «E» индивидуальные рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и банка «Форум», что отражает наблюдаемое ухудшение качества активов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Fitch.

Согласно сообщению, одновременно агентство подтвердило индивидуальные рейтинги трех других банков в иностранной собственности: «ПроКредит Банка» (Украина) на уровне «D/E», «Правэкс-Банка» на уровне «E» и ОАО «ВТБ Банк» (Украина) на уровне «E».

Также рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте указанных шести банков на уровне "B" с "Негативным" прогнозом, что отражает потенциал получения поддержки от иностранных акционеров банков.

В сообщении указывается, что проведенные агентством рейтинговые действия принимают во внимание значительное ухудшение качества активов в течение 1 половины 2009 г. вслед за крупным обесценением гривны в 4 кв. 2008 г. и резким экономическим спадом, а также учитывают потенциал дальнейшего роста обесценения кредитов.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4860/8,5360, к 12:00 цены упали до 8,4550/8,4750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2814/31, к 12:00 цены снизились - 0,2807/17. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,0979 (+0,1279).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4677/79, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,4435/12,4920, к 12:00 цены ушли вниз - 12,4055/12,4420.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» провел переговоры с крупными собственниками евробондов по реструктуризации задолженностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«НАК «Нафтогаз Украины» сейчас вышел с предложениями на ирландской бирже по реструктуризации. Практически все необходимые переговоры с кредиторами, с самыми большими собственниками евробондов, проведены. И этим собственникам предложена очень серьезная, очень аргументированная реструктуризация”, - сказал он.

Министр ожидает, что на протяжении 20 дней, когда будут проработаны предложения «Нафтогаза», будет осуществлена соответствующая реструктуризация всех должностных обязательств компании.

“Ситуация спокойная, никакого дефолта не будет”, - подчеркнул Ю.ПРОДАН.

НАК «Нафтогаз Украины» выделит до 1 млрд. грн. на достройку до конца года 449 газопроводов с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам, на выполнение поручений Кабинета министров Минтопэнерго и «Нафтогаз» развернули программу по достройке газопроводов с высокой степенью готовности, которая может быть реализована до конца текущего года.

Министр отметил, что достройка 449 газопроводов даст возможность обеспечить теплом около 1 млн. жителей Украины.

В частности, 70 газопроводов планируется завершить в сентябре, 99 – в октябре, 92 – в ноябре и 188 – в декабре текущего года.

Ю.ПРОДАН уточнил, что газопроводы будут достраиваться за средства «Нафтогаза». «Это собственные средства «Нафтогаза»… где-то 800 млн. грн. до 1 млрд.», - сказал он и добавил, что конкретная сумма на достройку сейчас уточняется.

Министр отметил, что Минтопэнерго создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители Министерства по вопросам ЖКХ, а также представители областей, чтобы контролировать процесс достройки газопроводов.

На сегодняшний день украинская газотранспортная система абсолютно готова к бесперебойному выполнению своих функций по обеспечению газом внутренних и внешних потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в подземных хранилищах находится более 26 млрд. кубометров газа. «Этого достаточно, чтобы технически и ресурсно обеспечить функции по поставкам и транзиту газа», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что в весенне-летний период "Нафтогаз Украины" провел все необходимые технические работы на ГТС, и сегодня можно утверждать, что «техническое состояние ГТС вполне удовлетворительно, и никаких сбоев транзита газа по вине украинской стороны быть не может».

«Зона возможных рисков в осенне-зимний период лежит за пределами Украины», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины получил по почте постановление Окружного административного суда г. Киева о запрете принимать меры по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда.

Согласно данной информации, постановление суда доведено руководством ФГИУ до сведения соответствующих структурных подразделений Фонда.

Как сказано в сообщении ФГИУ, Фонд госимущества обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой предоставить разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

Строительство и ЖКХ

Коммунальным предприятиям больше не будут выделяться дотации из госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Кременчуге на всеукраинском семинаре мэров Украины по реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявил профильный министр Алексей КУЧЕРЕНКО.

При этом он рекомендовал коммунальщикам рассчитывать только на кредитные ресурсы при условиях открытой, прозрачной конкуренции в отборе на их получение.

"Кризис поразил всех. Мы будем отходить от практики безвозвратных дотаций коммунальным предприятиям. Отныне необходимо рассчитывать по большей части на кредитные ресурсы. Вот сейчас министерство и Всемирный банк будут реализовать программу на 140 млн. долл. Сейчас за эти деньги борются уже 25 городов Украины. Там приемлемые условия кредитования", - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он заявил, что проектом государственного бюджета на 2010 год на социально-экономическое развитие городов, сел и поселков, в том числе выполнение общегосударственной программы "Питьевая вода Украины", предусмотрено 1 млрд. грн.; на реализацию региональных и отраслевых инновационных программ и проектов инновационного развития - 300 млн. грн., на реализацию инвестиционных и инновационных проектов по энергосбережению - 500 млн. грн.

Кроме того, А.КУЧЕРЕНКО заявил, что в Украине назревает огромная проблема - изношенность жилищного фонда.

"Проблема надвигается просто огромная - это изношенность жилищного фонда. А в самом фонде сегодня колхоз. Необходимо срочно осуществлять инвестпроекты по жилищному фонду. Нам надо от колхоза перейти к цивилизованному диалогу и определиться, с кем в доме разговаривать и решать проблемы", - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он призвал мэров проводить в городах общественные слушания с жильцами каждого дома и решать их проблемы.

(УНИАН)