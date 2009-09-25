Медведев готов сменить Путина

Президент России Дмитрий Медведев готов поменяться ролями с премьер-министром Владимиром Путиным, хотя не оставляет идеи баллотироваться на второй срок, сообщил он американским студентам, сообщает Рейтер.

Медведев прибыл в Питтсбург на саммит лидеров стран "Большой двадцатки" и после встречи с американским коллегой Бараком Обамой выступил перед местными студентами, один из которых спросил:

"У вас очень дружная команда с бывшим президентом Владимиром Путиным. Когда ваш президентский срок истечет, готовы ли вы поменяться местами?"

Медведев обязан популярному Путину политической карьерой и в 2008 году был избран по его рекомендации президентом, немедленно назначив предшественника премьер-министром. Оба утверждают, что работают в тандеме, тогда как критики называют Медведева несамостоятельной фигурой, а большинство избирателей по-прежнему считают главным в стране Путина.

"Готов ли я поменяться местами… Вы знаете, я готов работать в разных должностях, лишь бы это было полезно стране", - ответил Медведев на вопрос американца.

"Работа президента - это довольно сложная штука. Могу вам сказать, что и работа премьера - тоже сложная штука, поэтому в этом смысле особой разницы нет".

Путин подчинился требованиям Конституции, покинув Кремль после двух сроков подряд, но в качестве лидера доминирующей в парламенте партии и главы правительства сохранил бразды ручного антикризисного управления экономикой. В первом же после выборов послании Медведев предложил изменить Конституцию, увеличив срок президентства до шести лет с четырех, и парламент быстро ратифицировал эту поправку.

Затем о выборах-2012 заговорил и сам Путин, сообщивший западным политологам, что договорится с Медведевым, кому баллотироваться. Медведев подтвердил готовность к этому и повторил это Питтсбурге.