В Луганске появился EUROSPAR

Жители Луганска получили приятный подарок – 28 августа был открыт новый торговый центр «Южноград» по ул. Вторая Краснознаменная, 28, якорным арендатором которого является продуктовый супермаркет EUROSPAR.

Площадь торгового зала нового супермаркета составляет 1500 кв. м, сообщили УНИАН в компании. Это уже шестой супермаркет под брендом SPAR в Луганске.

«Следуя европейским стандартам, супермаркет EUROSPAR объединяет в себе следующие качества: высокий сервис, широчайший выбор, оптимальные цены, - рассказывает директор сети СПАР-Луганск Любовь ХУДОКОРМОВА. – И наш коллектив сделает все возможное, чтобы покупатели нашего EUROSPARа остались довольны обслуживанием».

По ее словам, ассортимент супермаркета включает более 11 тысяч наименований - свежие фрукты и овощи, мясо, рыба, кулинария, выпечка и сопутствующие товары, которые полностью соответствуют высоким стандартам качества. Работают 11 кассовых терминалов. Супермаркет ждет своих покупателей с 8.00 до 23.00.

SPAR – это сеть продуктових супермаркетов в 33-х странах мира, в составе которой более 14 тысяч супермаркетов, а размер розничных продаж – около 30 млрд. евро в год. С 2001 г. в Украине начало свою работу национальное отделение группы SPAR. На сегодняшний день в Украине работает 35 супермаркетов в 13-ти городах.

Компания «СПАР-Украина» развивается на условиях франчайзинг, предлагая 4 формата супермаркетов – SPAR-EXPRESS (торговой площадью от 60 до 200 кв. м.), SPAR (торговой площадью от 200 до 1000 кв. м.), EUROSPAR (торговой площадью от 1000 до 3000 кв. м.), INTERSPAR (торговой площадью более 3000 кв. м.).