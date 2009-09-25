Интернет-продажи в 2010 г. достигнут 40-60%

В 2010 году рост объема Интернет-продаж может достигнуть 40-60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила соучредитель Интернет-компании TIMETOSHOP Мария БЕХ.

По ее словам, за последние 4 «докризисных» года западный рынок Интернет-продаж продемонстрировал рост в 2 раза. При этом кризис практически не повлиял на этот сегмент торговли, а в некоторых странах в период экономического спада отмечен рост Интернет-продаж.

«В Великобритании продажи в период кризиса стремительно возросли и на сегодняшний день, по сравнению с докризисным годом, рост составил 38%. Это говорит о том, что люди в поисках низких цен и в целях экономии своего драгоценного времени все чаще и чаще обращаются в Интернет, и покупают там. Вырабатывается доверие, и уже сейчас компании начинают укреплять свой статус на рынке», - отметила М.БЕХ.

Что касается украинского Интернет-ритейла, то, традиционно, этот сегмент, в связи с невысоким показателем распространения Интернета, в развитии опаздывает, однако уже на 2010 год эксперты прогнозируют бум в этом секторе торговли и связывают его с кризисом.

«Процесс пошел, и кризис сыграл в этом очень важную роль. Значительная часть предпринимателей малого и среднего бизнеса – до 35% - в текущем году вынуждены были в связи с кризисом закрыть свои физические магазины и искать новые рынки сбыта, в частности, перешли в электронный формат. Как отмечают эксперты, в 2010 году прогнозируется бум на украинском рынке Интернет-продаж в связи с высокой инфляцией, нестабильностью курса гривни и падением платежеспособности потребителей. В связи с этим, оборот Интернет-индустрии может увеличиться на 40-60% по сравнению с 2008 годом», - добавила она.

По ее словам, объем Интернет-продаж в Украине в 2008 году в денежном выражении составил 300 млн. грн.

Председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ, в свою очередь, отметил, что росту данного сегмента торговли будут способствовать несколько факторов. «Бизнес Интернет-продаж не требует большего количества специализированных помещений, а, значит, не приходится платить дорогостоящую аренду или покупать недвижимость. Кроме того, это сервис, который предоставляется в буквальном смысле на дому, а также для начала бизнеса не потребуется значительного стартового капитала», - отметил он.