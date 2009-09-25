ГЛАВНОЕ на 25 сентября (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Тимошенко: важно подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС до президентских выборов

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом нужно подписать до выборов президента страны.

Об этом она заявила сегодня в Крыму в Ливадийском дворце на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

«Для Украины очень важно подписать это соглашение об ассоциации до президентских выборов», - сказала премьер.

По ее словам, подписание такого соглашение станет «мощным консолидирующим фактором для всех проевропейских сил в Украине». «Думаю, что мы имеем такой шанс», - сказала премьер.

Кроме того, она в очередной раз отметила, что Украина должна участвовать в создании европейской политики безопасности.

«Перед лицом таких вызовов, перед которыми стоит мир, Украина не может быть одинокой, отстраненной от систем коллективной безопасности. Это неправильно, не стратегично и не эффективно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для таких стран, как Украина, где последние опросы показывают 20% желающих вступить в НАТО, для нас европейская политика национальной безопасности и обороны - тот путь, та возможная ориентация, которая для нас свойственна, естественна и для нас она является эффективной», - подчеркнула премьер-министр.

Правительство Украины и USAID подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня в Киеве министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и директор Миссии Агентства США по международному развитию в Украине, Беларуси и Молдове (USAID) Дженина ЯРУЗЕЛЬСКИ подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, документ касается основных направлений и целей программы помощи Украине со стороны USAID в 2009-2010 годах.

«Мы рассматриваем международную техническую помощь как важеный аспект углубления реформ в Украине, а также как инструмент развития активного диалога с правительством США, как средство перестройки партнерства», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что Меморандум позволит развивать надлежащие условия для технико-экономического сотрудничества Украины и USAID, а также станет действенным механизмом координации привлечения и использования американской технической помощи.

В свою очередь, Дж.ЯРУЗЕЛЬСКИ отметила, что американская сторона делает все от нее зависящее, чтобы создать новые возможности для улучшения украинско-американского сотрудничества.

*** Украина сотрудничает с USAID с 1992 года. Проекты, которые финансируются Агентством США по международному развитию в Украине, являются важным инструментом поддержки украинских реформ, в том числе укрепления финансового сектора, развития рыночно ориентированного сельскохозяйственного сектора, поддержки малого и среднего бизнеса, решения социальных проблем и т. п.

Финансы

НБУ ввел в обращение памятную монету «Церква Святого Духа в Рогатині»

Национальный банк Украины вводит в обращение с 29 сентября памятную монету «Церква Святого Духа в Рогатині» номиналом 10 грн.

Как сообщает НБУ, монета посвящена выдающемуся образцу давных типов украинских деревянных храмов – Церкви Святого Духа в Рогатине (1598 год). Чрезвычайно высокой художественной ценностью является иконостас, который сохранился до нашего времени. Храм является памятником, увековечившим талант галицких мастеров архитектуры, резьбы и иконописи.

Монета продолжает серию «Пам`ятники архітектури України».

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество – «пруф», масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, тираж – до 10 тыс. штук. Гурт монеты - гладкий с углубляющей надписью обозначения металла.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись полукругом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), стилизованное изображение храмной иконы ХVI в. «Сошествие Святого Духа на апостолов», справа и слева от которой – подсвечники, внизу – год чеканки монеты 2009 и номинал монеты – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ (полукругом).

На реверсе монеты изображена церковь и размещены надписи: ЦЕРКВА/СВЯТОГО/ДУХА/ХVI/ ст. (вверху), РОГАТИН (внизу полукругом).

Автор эскизов и моделей – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Промышленность

ФГИ получил постановление суда о запрете на продажу ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил по почте постановление Окружного административного суда г. Киева о запрете принимать меры по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда.

Согласно данной информации, постановление суда доведено руководством ФГИУ до сведения соответствующих структурных подразделений Фонда.

Как сказано в сообщении ФГИУ, Фонд госимущества обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой предоставить разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

ТЭК

Черномырдин призывает Европу помочь модернизировать ГТС Украины

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ, экс-посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН призывает страны Европы помочь Украинскому государству модернизировать газотранспортную систему.

Об этом он заявил в ходе телемоста с участниками 6-го ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES).

«Мы (Россия) производим, Европа потребляет, Украина – транзитер. Должны быть все участниками развития поддержания этой системы (ГТС Украины)», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Отметив, что Россия готова помочь Украине в модернизации ГТС, он призвал ЕС также помочь Украине.

«Евросоюз как бы вроде и поддерживает Украину, и даже подписал декларацию о поддержке газотранспортной системы Украины, но ведь ничего ж не делает, ничего же не дает, не оказывает никакой финансовой помощи», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также заявил, что в украинскую ГТС необходимо ежегодно вкладывать «более 2 млрд. долл.».

Украина и РФ подготовили проект соглашения о достройке ХАЭС

Украина и Россия подготовили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил журналистам первый вице- президент "Атомстройэкспорта" Александр ГЛУХОВ.

По его словам, документ будет передан на согласование Министерства топлива и энергетики Украины и "Росатома", а также правительств двух стран.

"Выход на подписание ожидается в ближайшее время", - сказал А.ГЛУХОВ.

При этом он уточнил, что речь идет о рамочном документе, отражающем намерения сторон сотрудничать в проекте достройки станции. В дальнейшем проект межправительственного соглашения пройдет межведомственное согласование в России и Украине.

А.ГЛУХОВ также отметил, что в ближайшее время НАЭК «Энергоатом» и «Атомстройэкспорт» приступят к переговорам по заключению контракта на строительство блоков.

"Мы уже приступаем к отработке контракта на поставку технического проекта и оборудования реакторной установки", - отметил он.

Представитель "Атомстройэкспорта" подчеркнул, что компания с пониманием относится к предложениям Украины о значительной доле локализации работ по проекту за счет привлечения украинских подрядчиков. Так он прокомментировал предложения украинского "Энергоатома" использовать при строительстве блоков ХАЭС турбины, автоматические системы управления технологическим процессом и другое оборудование предприятий страны.

А.ГЛУХОВ также отметил, что в настоящее время рано говорить о стоимости работ.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Розничные цены на нефтепродукты в Украине снизились

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 18 по 25 сентября 2009 года снизились на 0,1-0,3% (в среднем на 0,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 18 по 25 сентября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – снизились на 0,3%, с 6,69 до 6,67 грн./л; на бензин А-92 – снизились на 0,1%, с 7,19 до 7,18 грн./л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 7,59 грн./л; на дизельное топливо – снизились на 0,2%, с 6,26 до 6,25 грн./л.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

МинЖКХ: Украина готова к отопительному сезону

Украина готова к отопительному сезону 2009-2010 годов лучше, чем в предыдущие периоды.

Такое мнение высказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Украина готова не хуже, а даже лучше, чем в предыдущие годы, к отопительному сезону», - сказал он.

Министр отметил, что предприятия ЖКХ подготовились по графику, провели все необходимые работы по регламенту.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что министерство проводит отдельный мониторинг «проблемных» областей, среди которых Днепропетровская область (Никополь, Днепродзержинск), Луганская и Полтавская области.

«Я убежден, что мы нормально пройдем этот осенне-зимний период, в первую очередь потому, что после зимы весной будет избирательная кампания и в органы местного самоуправления. И я убежден, что каждый городской глава, если он хочет отчитываться перед общиной и идти на выборы, будет жизненно заинтересован в том, чтобы обеспечить расчеты», - добавил он.

В то же время министр акцентировал внимание на том, что киевские власти заявляют о том, что жилищный фонд столицы подготовлен к зиме на 95%, а по информации «Киевэнерго» - только на 10%. «Это очень интересный момент, потому что «Киевэнерго», как автономная компания, думаю, что готовят почву для того, чтобы, в конце концов, когда будут проблемы, определять, кто и как готов», - сказал он.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН отметил, что Украина технически и технологически готова к отопительному сезону и с точки зрения энергообеспечения.

По данным министра, в газовых хранилищах страны закачано 26 млрд. куб. м газа, а на складах находится 3,6 млн. тонн угля.

Влютный рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4860/8,5360, к 12:00 цены упали – 8,4550/8,4750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,4325/8,4585 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,8300.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2814/31, к 12:00 цены снизились - 0,2807/17. К закрытию цены повысились 0,2810/20. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0575 (-0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4615/1,4715. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,4435/12,4920, к 12:00 цены ушли вниз 12,4055/12,4420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня – 12,3880/12,4155.

Курсы валют НБУ на 28 сентября

100 USD США – 800.6800 (на 25 сентября – 800.6800)

100 EUR – 1174.5976 (на 25 сентября – 1182.4442)

10 RUR – 2.6568 (на 25 сентября – 2.6629)