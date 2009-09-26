Эксперт: Украине стоит отказаться от нереальных военных проектов

Если Украина не способна обеспечить надлежащее финансирование развития Вооруженных сил, необходимо отказаться от всех нереалистичных проектов и сосредоточить усилия на жизненно важных компонентах сил сдерживания.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК в статье для газеты «Зеркало недели» (№ 36 (764) 26 сентября - 2 октября).

«Если государство не способно выделить 20 млрд. грн., надо честно отказаться от корвета, Ан-70, новой бронетехники и еще многого другого, сосредоточив усилия лишь на ПВО, силах специальных операций и неядерном ракетном щите сдерживания», - сказал эксперт.

По мнению В.БАДРАКА, ситуация, при которой практически все финансирование армии идет на содержание личного состава, приводит к деградации реальной боеспособности.

«Более 90% средств уходит на содержание личного состава. Стоит ли в таких условиях многозначительно сообщать, что в октябре состояние ВМС будет инспектировать Верховный главнокомандующий - Президент Украины. 98% украинских кораблей просто "слепые", и их инспектирование никак не отразится на состоянии гидроакустики», - констатировал В.БАДРАК.

Эксперт уверен, что для развития украинской армии в следующем году необходимо потратить на нужды обороны как минимум 25 млрд. грн.

«По самым скромным подсчетам, для начала развития армии ей необходимо не менее 25 млрд. грн., из которых добрая четверть (более 700 млн. долл.) была бы направлена на активное перевооружение. Только при таком подходе можно было бы выполнять проекты переоснащения для всех видов ВСУ и не отказываться от ряда объявленных программ», - заявил эксперт.

При этом В.БАДРАК считает, что даже при высоком уровне финансирования боеспособность украинской армии восстановится только через значительный промежуток времени.