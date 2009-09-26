Главное на 26 сентября

Финансы

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прогнозирует, что дефицит бюджета в 2009 году составит 4,5% против планового показателя на уровне 2,96%. Об этом Тимошенко заявила вчера вечером в эфире телеканала «Украина».

«Мы имеем сегодня план 2,96%, выйдем, скорее всего, на 4,5%. Это показатель здоровья и стабильности бюджета», - сказала Тимошенко.

При этом глава правительства привела пример, что в США дефицит бюджета в 2009 году составит 13,5%, а в России – 7,5%. «Но у России есть большие запасы нефти, газа и прекрасные золотовалютные резервы», - добавила она.

«Когда не работает финансовая система, когда банки не могут кредитовать сектор экономики, то бюджеты частично выполняют эту функцию через увеличение дефицита, который покрывается внешними или внутренними заимствованиями, а затем эти расходы направляют в реальный сектор экономики», - пояснила Тимошенко необходимость увеличения дефицита бюджета.

Юлия Тимошенко убеждена, что стабилизации национальной валюты Украины будет способствовать смена руководства Национального банка Украины.

Об этом она заявила вчера вечером в прямом эфире телеканала „Украина”, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

„Согласно Конституции Украины, за курс национальной валюты отвечает Национальный банк, а правительство Украины не то что не имеет права, ему прямо запрещено вмешиваться в эти вещи”, - подчеркнула глава правительства.

По словам Ю.Тимошенко, курс валюты зависит от того, какие НБУ осуществляет объемы эмиссии, с какими объемами интервенций выходит на рынок. „Я убеждена, и еще раз это подчеркиваю, что на сегодняшний день по импорту, по экспорту, по всем показателям, по всем параметрам бюджета и по ситуации, которая есть во время кризиса, максимум, какой сегодня может быть курс – это 7-7,50 гривен за один доллар”, - отметила премьер-министр.

Новости ТЭК

Правительство реструктуризирует долг НАК «Нафтогаз Украины» и не допустит дефолта компании. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале «Украина».

«Сегодня я, как премьер-министр, занимаюсь реструктуризацией этого долга, чтобы спасти НАК «Нафтогаз» и Украину, и скажу вам - дефолта мы никогда не допустимо, мы реструктуризируем этот долг и покажем, как нужно правильного хозяйствовать и больше страна таких долгов брать не будет», - цитирует ее Правительственный портал.

В то же время Юлия Тимошенко отметила, что правительству сегодня приходится рассчитываться за займы НАК «Нафтогаз», сделанные предыдущим правительством, когда финансово-экономическая ситуация в стране была спокойной, а сегодня эти долги нужно отдавать в условиях кризиса.

«И мы сегодня как власть, как правительство разгребаем эти долги, и мы договорились со всеми компаниями, которые будут постепенно, по графику гасить долги», - заметила Юлия Тимошенко.

Транспорт

25 сентября в Харьковском горсовете представители Министерства транспорта и связи Украины подписали договор с городскими властями о передаче ГП "Харьковский метрополитен" из государственной в коммунальную собственность.

Как сообщает ИА "МОСТ-Харьков", представители Минтранса заявили, что после перехода метро в коммунальную собственность Харькова, государство будет продолжать выделять деньги на его строительство.

"Харьков стал на 700 миллионов богаче – такова стоимость метрополитена. Как показывает опыт – передача метрополитена в коммунальную собственность благоприятно отражается на его развитии", - сказал главный специалист Департамента железнодорожного транспорта Минтранса Николай ПУЗЫРЕНКО.

Акт на передачу ГП "Харьковский метрополитен" в коммунальную собственность привезла в Харьков 27 августа премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что городу уже перечислены 75 млн. грн. для строительства метро. «Я хочу перед вами отчитаться, что они уже, наверное, находятся у вас на счетах в городе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Международные новости

Лидеры G20 на саммите в Питтсбурге договорились о запуске рамочной стратегии для сильного, устойчивого и сбалансированного роста экономики.

Об этом говорится в проекте финального коммюнике питтсбургского саммита.

"Сегодня мы запускаем рамочную стратегию для сильного, устойчивого и сбалансированного развития. Для начала ее реализации мы обязуемся разработать процесс, в ходе которого мы поставили бы цели, выдвинули бы стратегии достижения этих целей и совместно оценивали бы прогресс", - отмечается в проекте документа.

"Двадцатка" обращается в этой связи к МВФ за содействием в анализе совместимости уже существующих стратегий на национальных и региональных уровнях.

(УНИАН)