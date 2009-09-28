АНОНС на 28 сентября

Президент сегодня примет участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине Евро-2012

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28-29 сентября Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин планирует посетить Винницкую и Хмельницкую области.

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Состоится встреча Премьер-министра Юлии Тимошенко с Вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филиппом де Хуаро.

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Состоится встреча президента УСПП Анатолия Кинаха с президентом Корейской корпорации малого и среднего бизнеса господином Ли Ки Ву. Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании между УСПП и Корейской корпорацией малого и среднего бизнеса.

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Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится заседание круглого стола при участии отечественных и зарубежных экспертов-экономистов.

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Пресс-конференция на тему: “Евро-2012: нехватка средств, идей или ответственности?”. Участники: Иван Васюник, вице-премьер-министр Украины; Юрий Павленко, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Андрей Капустин, шеф-редактор сайта комитета общественного контроля „ЧЕ-12”.

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Компания Veolia Environmental Services в Украине презентует систему раздельного сбора отходов и упаковки. Всеукраинский проект по раздельному сбору отходов “Не делайте свалку из планеты” внедрен компанией ДП “Фирма Альтфатер Киев”, которая входит в состав холдинга Веолия ЕС Украина, при поддержке компании Тетра Пак.

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